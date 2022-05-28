Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 30 Mayıs – 5 Haziran 2022
30 Mayıs – 5 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Meslek hayatınızda gözden kaçırdığınız detayları toparlamak, düzenlemek, aynı zamanda günlük hayatınızın yenilenmesi söz konusu olabilir. Ticari konularda eğitimler, toplantılar, iş seyahatleri gündeme gelebilir.
Hizmet aldığınız kişilerle ilgili gündemler, iş birlikleri meydana gelebilir. Sağlığınızla ilgili kontroller, ihmal ettiğiniz sağlık konularını şifalandırmak isteyebilirsiniz. Zihinsel faaliyetler artarken, yazabilir, konuşabilir, internet, satış, pazarlama, sosyal medya alanında başarı sağlayabilirsiniz. Fikirlerinizi cesurca ifade edeceksiniz. Kısa yolculuklar yapabilirsiniz.