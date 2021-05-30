Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu çalışma ortamınız, sağlığınız, mesleki konularda bazı aksaklıklara, problemlere sebebiyet verebilir.

Bu dönem yeni iş başlangıçlarından kaçının. Çalışma arkadaşlarınızla geçmiş sorunlar, yeni plan ve projelerde gecikmeler, ekip çalışmalarında aksamalar, beklediğiniz işlerde gecikmeler, tıkanmalar yaşanabilir. Bilgi hırsızlıklarına karşı uyanık olun, yedekleyin. İletişim cihazlarında bozulmalar yaşanabilir. Bu dönem iş değiştirmeyin, yeni işe başlamayın. Günlük düzeninizde yorulabilir, bazı aksaklıklar zorlayabilir. Kronik sağlık sorunlarına dikkat edin.