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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

31 Mayıs - 6 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
30 Mayıs 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 31 Mayıs – 6 Haziran

Merkür retrosu çalışma ortamınız, sağlığınız, mesleki konularda bazı aksaklıklara, problemlere sebebiyet verebilir.

Bu dönem yeni iş başlangıçlarından kaçının. Çalışma arkadaşlarınızla geçmiş sorunlar, yeni plan ve projelerde gecikmeler, ekip çalışmalarında aksamalar, beklediğiniz işlerde gecikmeler, tıkanmalar yaşanabilir. Bilgi hırsızlıklarına karşı uyanık olun, yedekleyin. İletişim cihazlarında bozulmalar yaşanabilir. Bu dönem iş değiştirmeyin, yeni işe başlamayın. Günlük düzeninizde yorulabilir, bazı aksaklıklar zorlayabilir. Kronik sağlık sorunlarına dikkat edin.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
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