Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 31 Ocak – 6 Şubat 2022

31 Ocak – 6 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay maddi alanlara ışık tutuyor. Bütçe planlaması yapmalı ve gelir gider dengenizi doğru hesaplamalısınız. Harcamalar artabilir.

Yeni bir kariyer başlangıcı ya da bazılarınız için kariyer değişimleri öne çıkabilir. Merkür burcunuzda retro yapıyor, parayla ilgili riskten uzak durmalısınız. Yeni kaynak arayışları gündeme gelirken, kendi işinizi kurma kararı alabilirsiniz. Gerçekleşmesini beklediğiniz konular harekete geçecektir. Geçmiş aşklar karşınıza gelebilir.