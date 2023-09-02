Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 4-10 Eylül 2023

4-10 Eylül 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yakın çevrenizden haberler alabilir, komşularla ilgili gündemler varsa devam edebilir. Kardeşler, yakın arkadaşlar, onların hayatlarındaki gelişmeler öne çıkabilir, bazı krizler yaşanabilir. Kariyerde yeni iş birlikleri, ticari anlaşmalar, teklifler söz konusu olabilir.

Ancak Merkür retrosunda attığınız imzalara, verdiğiniz sözlere ve size verilen sözlere dikkat edin. 15 Eylül'e kadar eksikleri giderin, yarım kalmış konuları toparlayın. Zihinsel olarak dinlenmeye ihtiyaç duyabilir, tatile çıkabilirsiniz. İlham ve yaratıcılığınız bu dönem artacaktır. Sosyal medya, satış, pazarlama alanlarında önemli adımlar atabilirsiniz. Maddi konularda masraflar toparlanabilir, çocuklarınızın hayatınızda önemli değişimler, aşk hayatınızda düzenlemeler öne çıkabilir. Mayıs ayından bu yana kaçmış olduğunu düşündüğünüz şanslar yeniden önünüze gelebilir.