Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 4 Nisan – 10 Nisan 2022

4 Nisan – 10 Nisan 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Venüs Balık seyahati size yeni görüşmeler, anlaşmalar, yeni projeleri karşınıza getirebilir.

Yakın çevre, arkadaşlar, kardeşlerle ilgili gündemler öne çıkarken, fikir birliği, paylaşımlar, gelecek hedeflerinize dair planlar yapabilirsiniz. Kimileri için yeni bir eğitime başlamak, kimileri için sınavlar, kimileri içinse ticari faaliyetleri başlatmak şeklinde dikkat çekebilir. Yeni bir ilişkiye başlayabilir, yeni tanışmalar yaşanabilir. Kısa seyahat kararı alabilirsiniz.