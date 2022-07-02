Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 4 Temmuz – 10 Temmuz 2022
4 Temmuz - 10 Temmuz 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Merkür Yengeç transiti ay sonuna kadar ilişkileri, evlilik ve ticari ortaklıkları ön plana çıkartacak. Yeni iş teklifleri gündeme gelebilir. Mars Boğa yolculuğu motivasyonunuzu yükseltiyor.
Aşk hayatınızda sürpriz başlangıçlar ve bitişler yaşanabilir. Yeni flörtler hız kazanabilir. Eşiniz varsa kariyerde ilerlemesi söz konusu olabilir. Spekülatif yatırımlar yapabilir, ya da yatırımlardan şans elde edebilirsiniz. Çocuklarınız varsa onlarla ilgili değişimler yaşanabilir. Kısa seyahatler hız kazanabilir.