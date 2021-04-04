Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Doğuştan yetenekli ve alanlarında başarılıdır. Hislerinde ciddi çocuklardır.

Erken yaşlarda bile sorumluluk sahibidir. Düzenlerini severler. Sağlamcıdır. Kendini garanti altında hissetmek ister. Duygularını içe atmaya ve bastırmaya meyledebilir. Anneyle kurduğu bağda sevgiyi hissetmelidir ve şefkatle büyütülmelidir. Kendisinden yaşça büyük kişilerin yanında hiç rahatsızlık hissetmez ve onlarla çok güzel iletişim kurarlar. Her şeyi bilen ‘büyümüş de küçülmüş' gibi bir havaları vardır. Ebeveynlerinden destek görmek isterler. Anne otoriterdir, hedeflerine akılcı bir şekilde yönlendirir. Anne çocuğunu serbest bırakmayı öğrenmelidir.