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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

5 - 11 Nisan 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
4 Nisan 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 5 – 11 Nisan 2021

Doğuştan yetenekli ve alanlarında başarılıdır. Hislerinde ciddi çocuklardır.

Erken yaşlarda bile sorumluluk sahibidir. Düzenlerini severler. Sağlamcıdır. Kendini garanti altında hissetmek ister. Duygularını içe atmaya ve bastırmaya meyledebilir. Anneyle kurduğu bağda sevgiyi hissetmelidir ve şefkatle büyütülmelidir. Kendisinden yaşça büyük kişilerin yanında hiç rahatsızlık hissetmez ve onlarla çok güzel iletişim kurarlar. Her şeyi bilen ‘büyümüş de küçülmüş' gibi bir havaları vardır. Ebeveynlerinden destek görmek isterler. Anne otoriterdir, hedeflerine akılcı bir şekilde yönlendirir. Anne çocuğunu serbest bırakmayı öğrenmelidir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
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Terazi
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