Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 6-12 Şubat 2023
6-12 Şubat 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Aslan Dolunayı ortak kazançlar, hisseli paralar, sigorta, emeklilik, aile ve eşten gelen kaynaklar alanında bazı tamamlanmaları meydana getirebilir.
Evlilik ya da boşanma kararı verebilir, nafaka, tazminat bekliyorsanız alabilir, bir gayrimenkul alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Miras konunuz varsa sonuçlanabilir, kredi çekmeye karar verebilir, bir borcu yapılandırabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili bazı harcamalar öne çıkarken, özellikle kalp, dolaşım sistemi, akciğerler, iskelet sisteminizle ilgili hassasiyetler yaşanabilir.