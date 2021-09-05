Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 6 Eylül – 12 Eylül 2021

6 Eylül – 12 Eylül 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay yenilikleri önünüze getirirken, motivasyonunuzu yükseltecektir. Yaşama bakış açınız değişebilir.

Meslek, aşk hayatınız, çocuklarınızla ilgili yeni düzenlemeler ve sürpriz kararlar ön plana çıkabilir. Yeteneklerinizi değerlendirin. Yurtdışı bağlantılı işler, yabancılarla ortak işler, yurtdışı bağlantılı eğitimler, üniversite, akademik konular gündeme gelirken, ticari bağlantılarda yeniliklerle karşılaşabilirsiniz. İthalat, ihracat, basın yayın, yazarlık gibi işlerde çalışanlar için başlangıçlar yaşanabilir. Seyahat kararı alabilirsiniz.