Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 6 Haziran – 12 Haziran 2022

6 Haziran – 12 Haziran 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Yeniay etkileri devam ediyor. Merkür retro bitimiyle yarım kalmış, tamamlanmamış konuların çözümlendiğine tanıklık edebilirsiniz. Yeni bir projeye başlayabilir ya da yeni bir işe adım atabilirsiniz.

Kalbi boş olan Yükselen Oğlaklar için yeni bir aşk kapınızı çalabilir. Önümüzdeki hafta Venüs- Uranüs kavuşumu hedefleriniz adına yenilik ve değişim tutkusunu öne çıkartabilir. Hedefleriniz için risk almak isteyebilirsiniz. Kazançlarınızla ilgili bazı gelişmeler, sağlığınızla ilgili tedavi ve iyileşmeler yaşanabilir.