Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 7-13 Ağustos 2023
7-13 Ağustos 2023 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ortaklı finanslı konularda dikkatli olunmalı. Unutulmuş borçlar, vergi, nafaka, miras, sigorta gibi konular gündeme gelebilir. Eski ortaklı işlerden haberler alabilir, eski ortaklarınız varsa yeniden işbirliği yapabilirsiniz.
Kronik rahatsızlıklarda hassasiyetler olabilir. Duygusal olarak bazı gerginlikler, agresyonlar yaşanabilir. Aşk hayatınızda yasaklı ilişkiler, aldatma, aldatılma gibi durumlara işaret edebilir, gizli durumlar açığa çıkabilir. Mülk alım satımı gibi konularda çok elverişli bir dönem değil. Ek gelir gündemleriniz varsa netlik sağlanabilir. İletişimde problemle karşılaşırsanız sabırlı davranın, çözüme odaklanın.