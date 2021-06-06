Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Güneş tutulması meslek hayatınızda, iş çevrenizde dönüşümleri meydana getirebilir.

Görev değişiklikleri, çalışma arkadaşlarınızın değişimi, konumunuza bağlı olarak sorumluluklarınızın artması gündeme gelebilir. Kimileriniz için yeni kariyer başlangıçları söz konusu olurken, her türlü yeniliğe dair yine de 24 Haziran sonrasını beklemenizde fayda var. Yaşam şeklinizi değiştirmek, spor, beslenme değişimi, diyet kararları alabilirsiniz. Sağlık konularında kronik rahatsızlıklarda tedaviler, iyileşmeler meydana gelebilir.