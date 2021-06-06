Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
Profil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

7 Haziran – 13 Haziran 2021 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Seyran Ataklı
6 Haziran 2021
Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 7 Haziran – 13 Haziran 2021

Güneş tutulması meslek hayatınızda, iş çevrenizde dönüşümleri meydana getirebilir.

Görev değişiklikleri, çalışma arkadaşlarınızın değişimi, konumunuza bağlı olarak sorumluluklarınızın artması gündeme gelebilir. Kimileriniz için yeni kariyer başlangıçları söz konusu olurken, her türlü yeniliğe dair yine de 24 Haziran sonrasını beklemenizde fayda var. Yaşam şeklinizi değiştirmek, spor, beslenme değişimi, diyet kararları alabilirsiniz. Sağlık konularında kronik rahatsızlıklarda tedaviler, iyileşmeler meydana gelebilir.

Haftalık Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
29 Mayıs – 24 Haziran Merkür Retrosu: Anlamadım, ne dedin?
26 Mayıs Ay Tutulması: Tepeden tırnağa, baştan ayağa dönüşüm
14 Mayıs – 28 Temmuz Jüpiter Balık burcunda: Evrenden hediye var