Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 7 Mart – 13 Mart 2022
7 Mart – 13 Mart 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?
Güneş-Neptün kavuşumu fikirlerinizde kararsızlık, beklediğiniz konuların gecikmesi ya da hayal kırıklığını ortaya çıkartabilir.
Dalgınlık, konsantrasyon eksikliği gibi etkiler yaşanabilir. Maddi konular, kazançlarınız öne çıkarken, gelir giderinizi masaya yatırabilir, yeni yatırım kararı alabilir, kazançlarınızda artışlar sağlayabilirsiniz. İş başvurularınız varsa geri dönüşler, yeni kapılar, yeni teklifler, kariyerde yeni bir başlangıcı gündeme getirebilir. Zam, terfi alabilirsiniz. Harcamalarınız artabilir. Sağlığınıza dikkat edin.