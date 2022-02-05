Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 7 Şubat – 13 Şubat 2022

7 Şubat – 13 Şubat 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Retroların bitimiyle tüm iş ve planlarınızı hayata geçireceksiniz. Planlı ve sağlam adımlarla ilerlemeye devam edeceksiniz. Yeniay etkileri devam ediyor.

Yeni iş anlaşmaları, çalışma ortamınızın değişimi, kaynaklarınızı genişletmek ve kariyerde görev ve pozisyon değişimleri yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz para elinize gelirken, para biriktirebilir, ya da paranızı yeni alım satımlara yönlendirebilirsiniz. Diyet yapmaya karar verebilir, beslenme ve sporu yaşamınıza daha fazla dahil edebilir, sağlığınızla ilgili tedavi ve iyileşme hissedebilirsiniz.