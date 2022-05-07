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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

9 Mayıs – 15 Mayıs 2022 haftası burç yorumları... Oğlak burcunu bu hafta neler bekliyor?

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Oğlak Haftalık Burç Yorumu / 9 Mayıs – 15 Mayıs 2022

11 Mayıs- 28 Ekim tarihleri arasında Koç burcunda seyahat edecek Jüpiter ev, aile, yuva konularını daha fazla gündeminize taşıyacak.

Evinizi yenileyebilir, tadilat, tamirat, dekorasyon değişimi yapabilirsiniz. Taşınabilir, yer ve şehir değişim kararı alabilirsiniz. Gayrimenkul alabilir, satabilir, ailenizden gelen bir mülkü değerlendirebilir, kiraya verebilirsiniz. Anne, baba konuları onların sorumlulukları, sağlıkları öne çıkabilir.

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