Oğlak burcunu 2019’da neler bekliyor?

2019 senesinde Oğlak burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2019 senesini yazdı.

OCAK

Yılın ilk gününde Mars Koç burcuna geçiş yapıyor ve 14 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 4. evinizde ilerleyecek olan Mars ailede, yuvada, yaşadığınız alanda huzurunuzu biraz kaçırabilir, aceleci, sabırsız tavırlarınız ile eleştiri oklarını üzerinize çekebilirsiniz. Ailenize karşı isyankar tavırlar ve davranışlar sergileyebilirsiniz de. Mars etkisi ile, evinizde büyük çaplı tadilat konularına girişebilirsiniz. Hayat artık ne yöne gitmeniz, karar vermeniz konusunda size baskı kurmaya başlayabilir, bu dönemi önümüzde ki 6 aylık süreci nasıl geçirmek istediğinize dair hedefler belirleyerek ve bu hedeflere giden yolu planlayarak geçirebilirsiniz. Mars'ın bu geçişi aslında bir nevi sizi dipten çıkartıp daha görünür olmanıza neden olacak. Aile içinde olası sorunlar çıksa bile aile bireyleri sizin haklı olduğunuzu ergeç kabul edeceklerdir.

5 Ocak’ta ise Merkür Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 23 Ocak tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür, sizi daha mantıklı, kuralcı, iş bitiren biri yapabilir. Kendinizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebilir, isteklerinizi net bir şekilde dile getirebilirsiniz. Önemli toplantılar, konuşmalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda daha akılcı hareket etmeye başlayacaksınız. Hayatınızda iletişimle ilgili konularda canlanma başlıyor. 6 Ocak’ta ise yılın ilk Güneş Tutulması meydana gelecek Oğlak burcunda. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Elinizde ki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak. 7 Ocak itibari ile Venüs Yay burcuna geçiş yapıyor ve 4 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. 12.evinizde seyahat eden Venüs ilişkiler açısından kendinizi çok da rahat ortaya koyamayabilir, mevcut ilişkilerde zaman zaman krizler oluşabilir. Özellikle finansal anlamda daha dikkatli hareket edilmeli.

20 Ocak’ta ise Güneş artık Kova burcuna geçiş yapıyor ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Önümüzdeki bir aylık dönemde odaklanacağınız, hayatınızın merkezinde olacak olan konular para olacak. Napolyon misali para para para diyeceksiniz. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşırken bazılarınız yatırım araçlarını kullanabilirler. Maddi anlamda genel anlamda keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bütçenizi akıllıca yönetebileceksiniz. Olası borçlarınızı rahatlıkla ve çalışarak ödeyebileceksiniz. Gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilir, maddi anlamda kendinize çeki düzen vermemiz gerekebilir, bütçenizi yeniden düzenlemek, organize etmek, kendinize finansal konularda hedefler koymak için uygun bir süreç. 21 Ocak’ta ise 0 derece Aslan burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri 15 gün kadar etkin olacak. Tutulmanın hayatınızda odaklanacağı konular, krediler, borçlar, ekonomi, finansal durumlar, vergiler, miraslar, sponsorluklar, nafaka konuları, muhasebe ile ilgili işler, değişim, dönüşüm ile ilintili konular olacaktır. Bu dönem belki de uygun faiz oranları ile yatırım için kredi çekebilirsiniz, belki de kendi işinizi kurmak içinde kullanabilirsiniz bu krediyi. Ya da beklenmedik, sürpriz bir ödeme yapılabilir size, ya da bir borcunuzu ödemeniz konusunda bir kolaylıkla karşılaşabilirsiniz. Tutulma belki sponsorluk görüşmeleri yapıyorsanız sizi mutlu edecek bir konu karşınıza çıkarabilir, burs bulabilirsiniz. Eğer ki ortaklı bir iş yapıyorsanız gelirlerinizde artışlarda bekleyebilirsiniz ortağınız sayesinde. Ya da evli iseniz veya uzun süreli bir ilişkiniz varsa partneriniz iş /maaş konularında iyileşmeler gözlemleyebilirsiniz. Belki de kendinize ev alma fikri oluşacak zihninizde ve bunun araştırmaları içine gireceksiniz. Veya kariyeriniz ile ilgili sizin de maaşınızda bir düzeltme, iyileştirme, zam gibi bir durumla da karşılaşabilirsiniz.

24 Ocak’ta ise Merkür Kova burcuna geçiş yapacak ve 10 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinizi rahat bir şekilde ortaya koyabileceğiniz hayatınızda ön plana çıkacak olan konular, iletişimin ve bilgi alışverişinin artacağı konular para olacak. Napolyon misali para para para diyeceksiniz. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşırken bazılarınız yatırım araçlarını kullanabilirler. Maddi anlamda genel anlamda keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bütçenizi akıllıca yönetebileceksiniz. Olası borçlarınızı rahatlıkla ve çalışarak ödeyebileceksiniz.

ŞUBAT

4 Şubat’ta Venüs Oğlak burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar aşk –meşk konularında şanslı, sizi sevebilecek kişileri yaşamınıza çekebileceksiniz. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar güzelleşmek için adımlar atabilir, estetik yaptırabilir, saçınıza başınıza yeni farklı şekiller verebilir, biraz daha imajınızla ilgilenebilirsiniz. Bu dönem hayata biraz daha sevgi penceresi ile bakabilecek, yaşamda ki olumsuzluklar gözünüzde çok daha az batabilecektir.

4 Şubat’ta yine 15 derece Kova burcunda bir Yeni Ay meydana gelecek. Önümüzdeki 10 günlük süreçte finansal konular iş başında. Bu Yeni Ay zamanı bir taraftan grup çalışmaları ile kazançlarınızı arttırmanın yollarını ararken bir taraftan da kesenin ağzını biraz açmanız gerekebilir. İş hayatında organize ve sorumluluk bilinci ile hareket etmeniz durumunda başarıyı biraz geçte olsa elde edebileceksiniz. 10 Şubat’ta ise Merkür artık Balık burcuna geçiş yapıyor ve ileri hareketi, geri hareketi derken 17 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihninizi odaklayacağınız konular eğitim, yakın çevre ilişkiler, kardeşlerinizle ilgili konular üzerine olabilecek. Bu dönem bol bol seyahat planları yapabilir, seminer verebilir, dil eğitimine başlayabilirsiniz. Sadece iletişimde yanlış anlama, hatalı algılama yüzünden bir takım aksaklıklar problemler yaratabilir.

14 Şubat’ta ise Mars Boğa burcuna geçiş yapıyor ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk konularından yana hareketli gelişmeler sizleri bekliyor olacak. Aşk hayatınızda zaman zaman agresyon gündeme gelebilir, çocuk sahibi olanlar özellikle onlarla ilişkilerde zorlanmalar gündeme gelebilir, spor sakatlıklarına karşı dikkat etmekte fayda var. Mars’ın 5. evinizdeki hareketi sürpriz hamilelikleri de gündeme getirebilir. Riskli finansal yatırımlardan uzak durmakta fayda var. 19 Şubat’ta Başak burcunun 0. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Yurt dışı işleri hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak. Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere-seminerlere katılabilir, vize ve pasaport işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz.

MART

1 Mart’ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ay sonuna kadar harika hediyeler de alabilirsiniz! Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım-satım işlerinden de kar elde edebilirsiniz. 5 Mart’ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. Her türlü iletişim aracını kullanırken dikkatli olmanız konusunda uyarılarda bulunmakta, yanlış kişilere, yanlış mesajlar, mailler gitsin istemezsiniz. Bilgi yanlışlıkları ortaya çıkabilir, bilgiler karışabilir. Bu etki aynı şekilde kardeşler ve komşularınızla ilişkilerde de aksaklıklar ve yanlış anlamalar oluşturabilir. Seyahat planları olanlar, seyahat öncesi ve bilet bavul kontrollerini dikkatli bir şekilde yapmalarını önerebilirim, yanınıza aldığınızı sandığınız bir şeyleri almadığınız için keyfiniz kaçabilir, özelikle bu gerileme döneminin favorisi bavulların kaybolmasıdır. Bu yüzden bagaj fişinize sahip çıkınız ki sonradan zor duruma düşmeyin. Kısacası ne kadar iyi organize o kadar iyi Merkür Retrosu. Merkür gerilerken başladığınız eğitimleri yarıda bırakabilir, okumaya başladığınız kitapları bitirmekte zorlanabilir veya içeriğini hemen unutabilirsiniz.

6 Mart’ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. Aslında jenerasyon gezegenlerinin etkilerini bireysel haritalarımızdan önce dünya üzerinde gözlemleriz. Uranüs'ün burç değiştirdiği zamanlarsa Fransız ihtilali, sanayi devrimi, astronomide büyük yenilikler meydana gelmiştir. Sizler açısından ise, aşk konularına bakış açınızda radikal değişiklikler meydana gelebilir, farklı, marjinal kişileri hayatına kolayca çekebilirsiniz. Sadakat ve bağlılık kavramlarınız değişime uğrayabilir, ilişkileriniz aniden başlayıp aniden bitebilir. Bu dönem dünyaya getireceğiniz çocuklar sıra dışı ve farklı kişiliklere sahip olabilirler. Farklı tatlar aramaya, farklı, denenmemiş şeyleri denemeye daha yatkın olabilirsiniz. Eğer haritalarınızda boğa burcunda bireysel gezegenleriniz var ise bu etkileri çok daha derinden hissedebilirsiniz. Önümüzdeki aylarda Uranüs ve etkilerinden sıkça bahsedeceğim.

6 Mart’ta bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir, fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat! İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Yeni Ay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu Yeni Ay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Ya da en iyi hali ile, şiir yazabilir, kitap yazabilir ve bu yazdıklarınızı yayınlayabileceğiniz yayın evleri ile yolunuz kesişebilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili daha yaratıcı ve eğlenceli işler de yapabilirsiniz.

20 Mart’ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular aile, yuva,yerleşim, yaşadığınız yer ile ilgili konular olacaktır. Kendinizi bu alanlarda çok daha rahat bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Bu bir aylık süreçte yer değiştirmek, ev değiştirmek, taşınmak, arsa, ofis işleri ilgilenmek için çok uygun bir dönem. 21 Mart’ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. 10. evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay iş hayatı, iş hayatında ki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

26 Mart’ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs sizleri keyifli mini bir seyahate çıkartabilir, kardeşleriniz ve yakın çevrenize karşı daha şefkatli yaklaşabilirsiniz. Birbirinden keyifli seyahatleri de gündeme getirebilir, bunun yanı sıra zorunlu olmayan, keyfi ama size iyi gelecek bir eğitime de başlayabilirsiniz. Sevgi alışveriş deneyimini kardeşler, kuzenler, eğitimcileriniz arasında çok daha yoğun yaşayabilirsiniz. Bu dönem okumaktan daha çok keyif alabilir, şiir, roman, romantik konuların ele alındığı yazılar, filmler daha fazla ilginizi çekebilir. Eğer ki yalnızsanız eğitim aldığınız yerde ki biri ile, bir seyahatte, aynı mahallede, kardeşiniz veya kuzeninizin çöpçatanlığı sayesinde tanışacağınız biri ile romantik bir durum oluşabilir. Birbirinden keyifli, işinizle alakalı iş seyahatlerine çıkabilir veya bu aralar iş değiştirmek gibi bir niyetiniz var ise, yeni işiniz çok seyahat etmenize neden olacak bir iş olabilir.

31 Mart’ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars iş ve çalışma ortamı, günlük rutin işleriniz ve sağlığınızla ilgili konularda stres,mücadele, hareket ve daha fazla efor sarf etmeniz gereken koşulları ortaya serecektir. Sağlığınıza bu dönemde ekstra dikkat etmeniz gerekir. Birlikte çalıştığınız kişilerle sürekli fikir çatışmaları yaşayabilirsiniz.Fakat bu da sizin kararsız veya sürekli fikir değiştirmenizden kaynaklı olabilir. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidebilirler. Daha çok çalışabilir, efor sarf edebilir fakat daha az takdir görebilirsiniz.

NİSAN

5 Nisan’da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay zamanı yaşadığınız yeri, evi, şehri değiştirmek isteyebilirsiniz hatta bununla ilgi araştırmalar, görüşmeler yapabilirsiniz. Yeni ev almak, satmak, bununla ilgili de gelişmeler meydana gelebilir. Aslında bence bu Yeni Ay birazda sizlerin geleceğinizle ilgili olan hedeflerinizi yeniden gözden geçirmenize ve yeni aksiyonlar almanıza da neden olabilir. Yaşamınızda memnuniyetsiz olduğunuz alanları belirleyip bunları düzeltmek için girişimlerde de bulunabilirsiniz. 17 Nisan’da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişi yoğunluğunu ev, yuva, aile ilişkileri, geleceğe yönelik hedeflerle ilgili konulara kaydırmaya başlıyorsunuz. Aile ortamınızda sözü dinlenen, fikirleriniz dikkat çeken kişi siz olurken bu dönemde alım ve satım, kiralama, sözleşmeler, anlaşma gibi konular gündeme gelebilir. Evinize yeni elektronik, iletişim araçları alabilirsiniz.

19 Nisan’da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay ile birlikte iş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Bu aslında nispeten güzel bir etki, yeni iş teklifleri ile karşılaşabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Yalnız kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak, otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. Bireysel anlamda kendi korkularınızı, kendi kendinize koyduğunuz engellerin üstesinden gelmeniz gerekecek. 20 Nisan’da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede evinizi güzelleştirmek için bir çok fırsat elde edebileceksiniz ki bu aile içi ilişkileriniz içinde geçerli olacaktır. Evinize dekoratif mumlar alabilir, yeni koltuklar, bitkiler alabilirsiniz. Evinize oldukça orijinal, ender bulunan bir obje alabilir, evinizde sosyalleşmek adına yemekler organize edebilir, arkadaşlarınızla birlikte evde bir şeyler yapabilirsiniz. 20 Nisan’da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Sizler için hayattan daha çok keyif alacağınız bir döneme giriş yapıyor olacaksınız. Hobilerinize daha çok yönelebilir, çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilir, hamilelikle ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz aşk size bu aralar çok daha yakın olabilecek, yaşamınızda riskli konulara girişmek için kendinizi daha motive hissedebileceksiniz. Oldukça eğlenceli ve de keyifli bir dönem olacak sizler için.

30 Nisan’da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül’e kadar devam edecek. Satürn sizleri biraz melankolik ve depresif bir ruh haline sokabilir. Özellikle ilişkilerde güven ve kaybetme korkusu ortaya çıkabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak için ideal bir zamanlar değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde daha bireysel olmaya çalışabilir, kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal zamanlar. Bu dönem gerçekten hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Yalnız çok fazla düşünmek sizi kararsızlığa da itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

MAYIS

5 Mayıs’ta 14 derece Boğa burcunda Yeni Ay meydana gelecek arkadaşlar. Yalnız olanlar bence gözlerini dört açsınlar, çünkü çok yakınınızda bir yerde aşk sizi bekliyor olacak. Aşk hayatınıza ilişkin gizlilik içinde hareket etmeniz gereken bir süreçten geçiyor da olabilirsiniz fakat bu yeni ay zamanı bunu artık açığa çıkartabilirsiniz. Yine çocuk sahibi olanlar, çocukları ile ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirler. 6 Mayıs’ta ise Merkür Boğa burcuna geçiyor ve 21 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve çocuklardan yana oldukça şanslı zamanlar. Özellikle yalnız olanlar kalpleriniz hızlı attıracak bir aşk ile karşılaşabilirler, hamilelikle ilgili konularda da sevindirici gelişmeler yaşayabilirsiniz. Hobilerinize daha çok vakit ayırabilir, okuyabilir, yeni ilgi alanları keşfedebilirsiniz. Yaratıcılığınız bu dönemde oldukça artacaktır. Yalnız Merkür etkisi ile aşk hayatınızla ve çocuklarınızla ilgili konularda bir takım kararlar vermeniz gerekebilir. Eğer yalnız iseniz flörtlerin tadını çıkartmaya bakın.

15 Mayıs’ta ise Venüs Boğa burcuna geçiş yapacak ve 9 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk her an kapınızı çalabilir, eros oklarını size çevirmeye başlayabilir. Yalnız olanlar önümüzdeki bir aylık süreçte flörtöz durumlar sık sık oluşabilir, ayaklarınızı yerden kesecek bir aşkla karşılaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaratıcılık gerektiren işlerde başarı yakalama şansınız çok yüksek olacaktır, özellikle sinema, televizyon, radyo, tiyatro, resim..vb işlerde olanlar süper başarılar yakalayabilirler, iş teklifleri alabilirler. Evli olanlarınız ise çocuk sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirsiniz. Hobilerinizden daha çok keyif alabilir, yaşamın daha eğlenceli ve keyifli tarafları ile daha çok haşır neşir olabilirsiniz. 16 Mayıs’ta ise Mars Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 2 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sağlıkla ilgili bir takım sorunlar sizi son 1,5 aydır sıkıntı yaratmış olabilir, günlük işlerinizde aksilikler, bozulan aletler, tamirat gerektiren işler..vs ama bu süreç sona eriyor artık! Fakat şimdi mücadele, efor gerektiren, çaba sarf edeceğiniz zaman zaman stres yaratacak alan ikili ilişkiler, ortaklıklar, partner ilişkileri üzerine olacaktır. Sabrınız sınanabilir, ilişkilerde hassas olabilirsiniz. Bu süreçte karşınızdaki kişilerle ortak paydada buluşmakta bir parça zorlanabilirsiniz. Sinirlendirilmeye açık olacaksınız. Bu süreçte kim dost kim düşman biraz daha bunu fark edebileceksiniz. Hali hazırda var olan ortaklıklarını ve sözleşmeli işlerinizde sonlanmalar veya sizlerin sinirlerini bozabilecek durumlar söz konusu olabilir. Ya da partnerinizin veya ortağınızın işleri veya sağlığı çok keyifli gitmeyebilir ve bu durumdan sizde etkilenebilirsiniz. Destek ve yardım beklediğiniz noktalarda kendinizi biraz yalnız hissedebilirsiniz.

18 Mayıs’ta 27 derece Akrep burcunda Merküryen bir Dolunay meydana gelecek. Daha hareketli ve sosyal olabilirsiniz. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarınızla beraber eğlenceli ve sosyal aktivitelere dahil olabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havadaki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz. Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızın hayatınızın değiştirebilirsiniz. 21 Mayıs’ta hem Güneş hem de Merkür İkizler burcuna geçiş yapacak. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.

HAZİRAN

3 Haziran’da 12 derece İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. 4 Haziran’da ise Merkür Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün bu hafta Yengeç burcuna geçişi ile birlikte yeni ortaklıklar kurma, imzalar atma, sözleşmelerle ilgili konularda etkin olacaktır. Bu süreçte partnerinizi çok daha fazla düşünebilirsiniz. Ortaklık, partnerinizle ilgili konularda daha duygusal kararlar vermeye meyilli olabilirsiniz. Eğer yalnız iseniz, olası adayları değerlendirebilirsiniz ve iletişim yetenekleri kuvvetli, hareketli, ailesine düşkün birileri ile flört edebilirsiniz.

9 Haziran’da Venüs İkizler burcuna geçiş yapacak ve 4 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Sağlıkla ilgili olası sorunların üstesinden rahatlıkla gelebileceğinize işaret ediyor, bunun yanı sıra birlikte çalıştığınız kişilerden güzel destekler alabileceksiniz. Bu süreç içinde yeni iş teklifleri, projeler gündeme gelebilir sık sık. İş görüşmelerine gidebilirsiniz. Günlük size normalde angarya gibi görülen işlerin üstesinden rahatlıkla gelebileceksiniz hatta bunlardan keyif bile alabilirsiniz. Keza spora ve diyete başlamak içinde ideal zamanlar sizler için. Kişisel bakımınıza, kişisel gelişiminize daha özen gösterebilirsiniz. 17 Kasım’da Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Bilinçaltı çalışmaları yapmak, terapilere gitmek, bilinçaltınızda ki korkuları temizlemek, yüzleşmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır. Kendinizi biraz daha geri plana çekebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem yeni dünyevi girişimler için pek uygun olmamakla beraber, ruhsal gelişiminize katkı sağlayacak her türlü eylem için çok uygundur

21 Haziran’da Güneş Yengeç burcuna girecek ve bir ay burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular ikili ilişkiler, ortaklıklarla ilgili konular olacaktır. Tek başınıza hareket etmeniz zor ama yardım gereken konularda rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Yeni ortaklıklar başlayabilir hayatınızda. Bunun yanı sıra yalnız olanlar, yeni tanışacakları kişilerle güzel ve ciddi bir ilişkiye adım atabilirler.

TEMMUZ

2 Temmuz’da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. İkili ilişkiler, evlilik, ortaklıklarda zorlanma, gerginlik, stres, mücadele dönemi sona eriyor. Bu önümüzdeki yedi hafta boyunca mücadele alanınız krediler, ödemeler, burslar, primler, nafaka, miras, ortaklaşa kazançlarla ilgili konulara kayıyor. Giderleriniz bu süreçte daha da artabilir. Mars ile evinizde, yaşadığınız yerde, ailenizde sürpriz değişimler meydana gelebilir. Finansal anlamda ailenizden destekler alabilirsiniz. Ya da kredi için araştırmalar yapabilirsiniz. 2 Temmuz’da 10 derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler Tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararlar verilecek zaman.

3 Temmuz’da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sizler için harika bir haber, bu tarihe kadar bir çoğunuz yeni ilişkilere yelken açabilir, evlilikler, nişan gibi durumlarda şanslı olacaksınız. Karşınızdaki kişilerle kuracağınız sıcak ve samimi ilişkiler sayesinde rahatlıkla destek ve yardım görebileceksiniz. İlişkilerinde olası sorun ve problemlerle uğraşanlar artık daha hassas bir sürece giriş yapıyorlar ve sakinleşmeye başlıyorlar. Özel hayatta huzur teması çok daha ağır basacak. 8 Temmuz’da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 8. evinizde geri gidecek olan Merkür, finansal konularla ilgili bir takım kararlar vermeden önce detaylı bir şekilde iyice düşünmek gerektiğine işaret etmekte. Ayrıca ödemeler yanlış yerlere gidebilir, kredi kartınızı kaybedebilirsiniz. Geçmişe unuttuğunuz bir takım borçlar, ödemeler gündeme gelebilir. Miras konuları gündemde olanların bazı karışıklıklar olabilir, beklediğiniz ödemelerde gecikmeler olabilir, banka işlemlerinde hatalar meydana gelebilir. Bankamatik kartınızı yutabilir mesela. Eğer ortaklık gerektiren işler yapıyorsanız bu retro zamanı gelirlerde azalmalar oluşabilir. 23 Temmuz’da hafta Güneş Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, başkalarına ait maddi kaynaklar,krediler, ödemeler, borçlar, burs, prim, vergiler gibi konular odaklanacağınız konular arasında yer alacak. Bu konularda isteklerinizi daha kolay elde edebilecek, koşulları istediğiniz gibi yönlendirebileceksiniz.

28 Temmuz’da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu size finansal anlamda destek sağlayacak bir gelişme, başkalarına ait finansal kaynaklardan çok daha rahat bir şekilde faydalanmanızı sağlayacak, kredi çekmek, bankacılık işlerini halletmek, prim, burs gibi şeylere başvurmak ve olumlu sonuçlar almak için olumlu bir süreç olacak. Ortağınızın veya eşinizin finansal durumunda iyileşme, gelirlerde artış meydana gelebilir.

AĞUSTOS

1 Ağustos’ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da öncelikle finansal anlamda ciddi bir iyileşme sürecine girebilir, para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Borç istediğiniz anda sizlere destek olacak kişilere hemen ulaşabileceksiniz. Çocuk sahibi olanlar, onların hayatına ilişkin konularda güzel sevindirici gelişmeler yaşayabilirler. Ama önce bu yeni ay sizleri finansal anlamda etkileyecektir. Beklenmedik, sürpriz gelişmelere karşı hazırlıklı olun. Yalnız tam da bu Yeni Ay zamanı, özellikle sağlık harcamalarınız artabilir de bunu da unutmayın. Eğer ki ortaklaşa yürüttüğünüz bir takım işleriniz varsa, bu işlerden gelen gelirlerde ciddi artışlar gözlemleyebilirsiniz.

11 Ağustos’ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos’a kadar bu burçta seyahat edecek. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Kredi çekmek için bankaları araştırabilir, ortaklaşa işler yapıyorsanız eğer gelirleri nasıl arttırabileceğinize dair fikir alışverişleri yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşamın elle tutulmayan, soyut, spiritüel, ruhsal alanları ile ilgili daha çok okuyabilir, araştırmalar yapabilirsiniz. 15 Ağustos’ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay etkisi ile finansal konularda kafa karıştırıcı ve yanıltıcı etkiler oluşabilir, gelen olası teklifleri değerlendirmende önce bir kez detaylı bir şekilde düşünmek akıllıca olacaktır. Belki de sevdiğiniz kişiye özle ve de pahalı bir hediye almak için dükkan dükkan gezebilirsiniz. Kendinize yeni maddi kaynaklar yaratmak adına başka insanlardan fikirler alabilirsiniz. Eğer ki bu hafta elektronik, haberleşme aracı alacaksanız kazıklanmamaya dikkat edin. 18 Ağustos’ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Yurt dışı, yabancılar, yabancı kültürler bu dönem çok daha fazla ilginizi çekebilir, çok fazla yorucu seyahatler gündeme gelebilir. Eğitim alanında özellikle üniversite seviyesinde stresli koşullar oluşabilir. Hayata dair daha büyük düşünebilir, önemli, mevki statü sahibi güçlü kişilerle bir araya gelebilir ve onlardan destekler alabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili sıkça evraklar, belgelerle ilgilenmeniz gerekebilir. Yurt dışına ya da deniz aşırı yerlere seyahatlerinde artışlar söz konusu olabilir.

21 Ağustos’ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hesapta olmayan, beklenmeyen kazançlar ortaya çıkabilir, olası sağlık sorunlarınıza çok rahatlıkla çözüm bulabileceksiniz. Belki biraz tatsız bir konu ama miras, nafaka gibi konularda da destekleyici etkileri olacak sizler için. Yalnız olanlar gizli ilişkiler kurmaya daha meyilli olacaklar. 29 Ağustos’ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Hayatın anlamı, din, felsefe, gibi konularda daha fazla araştırmaya, okumaya yöneltebileceği gibi, uzak yerlere seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uluslar arası işler, pasaport ve vize işleri ile uğraşabileceksiniz. Yine hukuksal konularla ilgili beklentisi olanlar, bu süreçte keyifli gelişmeler yaşayabilirler. Mevki ve statü sahibi önemli kişilerle görüşmeler, toplantılar gündeme gelebilir sık sık. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Değişik, farklı kültürler hakkında da okuyabilir, bilgi sahibi olabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, dil kursuna gitmek, yabancı dilinizi geliştirmek içinde oldukça uygundur. Ya da yüksek öğretimle ilgili işleriniz varsa, tez yazıyorsanız, savunmanız varsa bu dönem bu konuları da oldukça titiz bir şekilde halledebileceksiniz. Bu dönem ticari ilişkiler geliştirmek, ticarete atılmak, yabancılarla çalışabileceğiniz iş olanakları geliştirmek, çok uluslu firmalara iş başvuruları yapmak içinde harikadır.

30 Ağustos’ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yurt dışı işleri hukukla ilgili işler, eğitim, yabancılarla yapılan işler, inançlar, uzak yerlere seyahatlerle ilgili alanda etkili olacak. Hafta boyunca seyahatler organize edebilir, eğitimlere ve seminerlere katılabilir, vize ve pasaport işlerinizi halledebilir, hukuksal anlamda destek alabilirsiniz. Hafta boyunca, ruhsal konular, spirütel konular üzerine çokça araştırmalar ve okumalar yapabilir, bu konularda işin ehli kişilerden destekler alabilirsiniz. Hafta boyunca sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz.

EYLÜL

14 Eylül’de Venüs Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek Venüs’ün Terazi burcuna geçişi ile beraber iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça destekleyici etkiler altında olacaksınız. Terfi bekleyenler, iş değiştirmek isteyenler, iş arayanlar güzel fırsat ve şanslarla karşılaşabilirsiniz. İş hayatınızda kuracağınız diplomatik ilişkiler size kazanç olarak geri dönecektir. İş arayanlar bu dönem özellikle kadınların ön planda olduğu bir sektörlerde iş bulabilirsiniz. İş hayatınızda daha hoşgörülü olmaya başlıyorsunuz. Eğer ki hayatınızda kimse yoksa, yalnızsanız iş vasıtası ile ya da iş yerinizden biri ile duygusal yakınlaşmalar olabilir.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. İşiniz için seyahatlerde söz konusu olabileceği gibi, anlaşmalar, sözleşmelerde söz konusu olabilecektir bu süreç içinde. Fikirlerinizi, düşüncelerinizi üstlerinizle, yöneticilerinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Rahatsız olduğunuz konular var ise eğer, onlarla kibar, nazik bir şekilde iletişim kurun. Derdinizi anlatın, ifade edin. 14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Beklenmedik, sürpriz, ani seyahatler gündeme gelebilir, fakat bu seyahatlerde özellikle gecikmelere, eşya kayıplarına dikkat. İletişim evinizde gerçekleşecek olan bu Dolunay internetle ilgili önemli başlangıçlara işaret edebilir, web sitesi yaptırabilir, blog oluşturabilir, her türlü iletişim kanalı ile aktif bir şekilde iç içe olmanız gerekebilir. Yine kardeşlerinizle ilgili önemli mevzular gündeme gelebilir. Taşınma, yer değiştirme, tadilat, ev ile ilgili konular bu dolunay sürecinde ilgilenmeniz gereken konular arasında yer alabilir. Bu dönemde kendinizi ifade ederken iletişimde dikkatli olmakta fayda var. Düşüncelerinizi ve planlarınızı net ve doğru bir şekilde ifade edemeyebilir, yanlış anlaşılabilirsiniz. Ve bu yüzden de komşular, yakın çevre, kardeşlerle iletişimde gerginlikler oluşabilir. Kısa yolculuklar veya gezilerle ilgili planlarınız varsa karar almakta veya tam ne istediğinizi belirlemekte güçlük çekebilirsiniz. Kendinizi zihinsel anlamda daha fazla yorgun ve meşgul hissedebilirsiniz. İletişim haberleşme ve ulaşım konularına özellikle eğileceğiniz ancak tedbirli ve planlı olmanız gereken bir zaman dilimi olacaktır. Yaratıcı zihinsel projeler içindeyseniz bir miktar dağılma ve gecikme beklenebilir. Ya da en iyi hali ile, şiir yazabilir, kitap yazabilir ve bu yazdıklarınızı yayınlayabileceğiniz yayın evleri ile yolunuz kesişebilir. İnternet, sosyal medya ile ilgili daha yaratıcı ve eğlenceli işler de yapabilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in de Terazi burcuna geçmesi ile beraber odak noktanız daha çok, iş ve kariyerinizi ilgilendiren konular olacaktır. Üstlerinizden övgüler alabilir, başarılı işlere imza atabilirsiniz. İş arayanlar bu süreçte bir çok iş görüşmesine gidecekler. 28 Eylül’de ise 5 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren koşullar ön planda olacak. Bu aslında nispeten güzel bir etki, yeni iş teklifleri ile karşılaşabilir, yükselmenizi sağlayacak koşullar oluşabilir. Yalnız kararsız kalabilir, ne yöne gideceğinizi bilemeyebilirsiniz. Özellikle ev ve iş arasında denge kurmak ve otorite figürlerle ilişkilerde ve iletişimde stresten, fevrilikten uzak durmakta yarar var. İş ile ilgili konularda finansal anlamda anlaşmaya varmanız halinde, oldukça keyifli bir ekim sizi bekliyor olacak.

EKİM

3 Ekim’de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile arkadaşlarınızla iletişim çok daha ön plana çıkacak, arkadaşlarınızla ortak düşünce ve fikir paylaşımları doğrultusunda hareket edeceksiniz, daha sosyal ve dışa dönük olabileceksiniz. Yine bu tarihe kadar grup aktiviteleri ön plana çıkabilir. Yeni ortamlar içine girebilir, yeni kişilerle tanışabilirsiniz. 4 Ekim’de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda hızlı hareket edeceğiniz bir süreç başlıyor. Kafanızı kaşıyacak pek vaktiniz olmayacak, oldukça yorulacak ama bunun meyvesini de alacaksınız. Yalnız mars burada özellikle kuracağınız iş ilişkileri bakımında dikkatli olmanız gerektiğine işaret etmekte, üstlerinizle kapışmayın, bırakın onlar kendilerini zeki zannetmeye devam etsinler. İş arayanlar bu dönemde rahatlıkla iş bulabilirler. Ama dediğim gibi iş hayatında dengeyi iyi korumalı, ilişkileri iyi yönetmeyi öğrenmeniz gereken bir süreç olacak.

8 Ekim’de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, daha çok sosyal olacak, arkadaşlarınızla beraber daha çok vakit geçirecek, partiler, organizasyonlar ön planda olacak. Yalnız arkadaşlarınızla aranızda gizli bir rekabet oluşabilir veya onları fazlaca kontrol etmek isteyebilir, bazılarını acımasızca eleştirebilirsiniz. Arkadaşlarınızı daha fazla sahiplenebilir, onlara karşı tutucu ve kıskanç yaklaşımlar sergileyebilirsiniz. Bu dönemim size katacağı sosyalliği ve hayatına katacağı olası yeni arkadaşların tadını çıkartmaya bakın. 13 Ekim’de ise 20 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay 4. evinizde gerçekleşiyor, geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu Dolunay zamanı uzun süredir beklediğiniz hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz, işiniz için evinizi değiştirmeniz gerekebilir. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Bu Dolunay zamanı, ortak bir kararla biri ile eve geçebilir, taşınabilir veya risk alarak ev almak için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

23 Ekim’de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca sosyal, hareketli olabilecek, yeni kişilerle tanışabilir ve bu yeni tanıştığınız kişilerden güzel destekler alabilirsiniz. Bu bir ay, umut ettiklerinizin, dileklerinizin gerçekleşme zamanı olarak değerlendirebilirsiniz, bu yüzden neler dilediğinize ve istediğinize dikkat edin. Arkadaşlarınızdan harika destekler görebileceksiniz. 28 Ekim’de ise 4 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Daha hareketli ve sosyal olabilirsiniz. Davetler, organizasyonlar, arkadaşlarınızla beraber eğlenceli ve sosyal aktivitelere dahil olabilirsiniz. İşten kazandığınız gelirlerinizi arttırmanın yollarını arayabilirsiniz. Havada ki aşk kokusuna da kapılabilirsiniz. Hayatınıza hediyesi ile gelecek yeni arkadaşlarla tanışabilir, destekler alabilirsiniz. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle dostlarınızın hayatınızın değiştirebilirsiniz.

KASIM

1 Kasım’da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. 12.evinizde seyahat eden Venüs ilişkiler açısından kendinizi çok da rahat ortaya koyamayabilir, mevcut ilişkilerde zaman zaman krizler oluşabilir. Özellikle finansal anlamda daha dikkatli hareket edilmeli. 12 Kasım’da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. İş ortamınızı ilgilendiren bölgede olacak bu Dolunay, yeni projeler ve yeni müşterilerle bir araya gelmenize yardımcı olacaktır. Bu projeler finansal anlamda getirisi yüksek olabilecektir. Eğer iş arıyor iseniz bu Dolunay ve takip eden 2-3 gün önemli haberler alabilir, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yine bu hafta diyete başlamak, sağlıklı beslenmek, spora başlamak daha doğrusu hayatınızı daha kaliteli ve sağlıklı geçirmek için destek almak içinde harika bir hafta. Yalnız sağlık olarak, boğazınıza, bademciklerinize, ses tellerinize dikkat etmenizde fayda var.

19 Kasım’da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetiniz yönlendireceğiniz çaba sarf edeceğiniz alanın sosyal ilişkiler, dostluklar, arkadaşlıklarla ilgili konular olacağına işaret etmekte. Sosyal çevreniz süper hareketleniyor, yeni insanlarla tanışma, onlarla ortak bilinçle hareket etme dönemi, bu dönem daha önce görüşmediğinizden çok daha fazla insanla görüşebilir, arkadaşlarınızla çok daha vakit geçirebilirsiniz. Onlardan fayda ve destek görebileceksiniz. Olası tartışmalarınızda bile genelde haklı taraf siz olacaksınız . Yalnız tabii ki dostluklar arası gizli bir takım konuların açığa çıkması ve bundan dolayı da tartışmalar söz konusu olabilecektir. 22 Kasım’da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bu bir aylık süreçte biraz daha kendinize dönecek, yalnızlık ihtiyacınız artacak, hayatta biraz daha geri planda kalmayı tercih edebilirsiniz. Bu bir aylık dönemde koşulları ve şartları pekte kolay kontrol edemeyeceksiniz ne yazık ki. Biraz daha sağlıklı ilgili konu ve koşullarla ilgilenmeniz gerekebilir.

26 Kasım’da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar aşk meşk konularında şanslı, sizi sevebilecek kişileri yaşamınıza çekebileceksiniz. Bunun yanı sıra bu tarihe kadar güzelleşmek için adımlar atabilir, estetik yaptırabilir, saçınıza başınıza yeni farklı şekiller verebilir, biraz daha imajınızla ilgilenebilirsiniz. Bu dönem hayata biraz daha sevgi penceresi ile bakabilecek, yaşamda ki olumsuzluklar gözünüzde çok daha az batabilecektir. 26 Kasım’da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 12. evinizde gerçekleşiyor. 12. ev astrolojide kontrol dışı gelişen olaylar, gizlilik içinde hareket edilen, gizli düşmanlıklar, hastalıklar, engellenmeler, kısıtlanmalar, dedikodularla ilişkilendirilir. Yeni Ay sayesinde bu konuların üzerine ışıklandırılır ve gözle görülür bir hale gelir. Bu Yeni Ay zamanında hayatınızda gelişen bir takım olaylar kontrolünüzün dışında gerçekleşebilir ki bu özellikle iş ve kariyerinizle ilgili konular olabilir. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Size set veya engel olunan koşullarla ilgili farkındalığınız artabilir. Size zarar verme ihtimali olan, düşman kişilikleri rahatlıkla tespit edebileceksiniz. Sağlığınıza ekstra dikkat etmekte fayda var, özellikle alerji ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Yeni Ay etkisi ile bilinçaltı çalışmaları yapmak, terapilere gitmek, bilinçaltınızda ki korkuları temizlemek, yüzleşmek içinde gökyüzü destekleyici olacaktır. Kendinizi biraz daha geri plana çekebilir, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu dönem yeni dünyevi girişimler için pek uygun olmamakla beraber, ruhsal gelişiminize katkı sağlayacak her türlü eylem için çok uygundur.

ARALIK

9 Aralık’ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Kendinize dönük olabilirsiniz, bu süreç hedefleriniz için plan yapma sürecidir. Özel hayatınızda yalnız iseniz, karşılıksız aşklara yelken açabilirsiniz veya gizli ilişkiler içine sürüklenebilirsiniz. İlişki içinde olduğunuz kişiyi çevrenizdeki insanlardan saklayabilirsiniz. İlişkisi olanlar bu dönem minik krizler atlatabilirler. Bazı hoşunuza gitmeyecek dedikodular kulağınıza çalınabilir.

12 Aralık’ta 19 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle bel bölgesi, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Kulağınıza çalınan her bilgiye direk inanmayın, yanlış veya bire bin katarak gelebilir, bazı dedikodular canınızı sıkabilir. Ama siz bu süreci bir şeyler okuyarak, yaratıcı, ruhsal çalışmalar yaparak çok daha verimli bir şekilde geçirebilirsiniz. 20 Kasım’da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Para ile ilgili konularda genel anlamda şanslı etkiler altında olacaksınız. Daha çok lüks şeylere ve güzellik gerektiren konulara para harcayabilirsiniz. Bunun yanı sıra ay sonuna kadar harika hediyeler de alabilirsiniz! Kazancınız bu süreçte artmaya başlayacak, alım ve satım işlerinden de kar elde edebilirsiniz.

26 Aralık’ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş Tutulması meydana gelecek Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı sizler için tam olarak!