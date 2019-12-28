Oğlak burcunu 2020’de neler bekliyor?

2020 senesinde Oğlak burcunu neler bekliyor? Dinçer Güner ayrıntıları ile 2020 senesini yazdı.

Yeni yıla 20. derece Yengeç burcundaki Ay Tutulması etkileri ile başlıyorsunuz. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu tutulma sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir. Kısacası hem ortaklık hem özel hayatınız, evli olduğunuz partner veya evlenmek üzere olduğunuz kişi ile ilgili önemli bir takım kararların verileceği zamanlar olacak. Tutulmaya burcunuzda yer alan Merkür ve Satürn eşlik edecekler. Hayatınıza çeki düzen vermek, kendinizle alakalı uygulanabilir yeni kararlar alabileceksiniz. Belki de yeni eğitimlerle de hayatınıza ciddi bir şekilde yön verebilirsiniz. İşinizi kurmak, iş ile ilgili harekete geçmek için de bu tutulma sizi desteklemekte. Bu dönem kendinizi, hayatınızı, yapmak istediklerinizi çok sorgulayacak ve her şeyi fazlaca ciddiye alacaksınız.

17 Şubat’ta ise Mars burcunuza giriş yapacak ve 31 Mart’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu harika! Çünkü bu süreç sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, çok fazla dinlenmeye, oturmaya vaktiniz olmayacak, koşturma, mücadele dönemi. Girişim yapma, yeni başlangıçlar için harika bir süreç olacak. Hayatınız ciddi anlamda hız geliyor. Bunun yanı sıra cazibenizi de aynı oranda arttıracak. Mars sayesinde, harika stratejiler kurarak hedeflerinize çok daha hızlı ve etkin bir şekilde ulaşabileceksiniz. Bu dönem kızgın, agresif, daha alıngan ve her şeye karşı tepkili olabilir, genel olarak yaşamın bir çok alanına muhalefet de olabilirsiniz. Mars, yanık ve kesiklerle ilişkilidir. Bu dönem sakarlıklar, çarpmalar, düşmeler daha çok olabilir. Spora başlamanızı tavsiye ederim.

22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak. Fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak zira Retro yani Satürn geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi 30 Eylül’e kadar sürecek. Özellikle ilişkilerde güven ve kaybetme korkusu ortaya çıkabilir. Fiziksel görünümünüzde değişiklikler yapmak için ideal bir zamanlar değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Kişisel yeteneklerinizi ve hobilerinizi kazanca dönüştürmek için daha çok zamana ihtiyacınız olacak ve elbette daha çok emek harcamanız gerekebilir. Bu geri dönüş döneminde daha bireysel olmaya çalışabilir, kendinizle ilgili konularda daha eleştirel yaklaşabilirsiniz. Yarım kalan işleri tamamlamak için ideal zamanlar. Bu dönem gerçekten hayatınızda birisine ihtiyacınız var mı sorusuna yanıt arayabilirsiniz. Yalnız çok fazla düşünmek de sizi kararsızlığa itebilir. Geçmişe ait unuttuğunuz, önemsemediğiniz konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz.

12 Mayıs’ta Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar devam edecek. İş ve sağlık konularında bazı aksilikler, gecikmeler olması mümkün bu süreçte. Kronik ve uzun süredir kendini göstermeyen rahatsızlıklarınız varsa yeniden ortaya çıkabilir. Sağlık konusunda özellikle ellerinize, kollarınıza, sinir sisteminize, şekerinize dikkat etmelisiniz. Eskiden başvuru yaptığınız yerler yine arayabilir sizi. İş yerinde kadınlarla iletişimde anlaşmazlıklar ve sorunlar yaşayabilirsiniz.

13 Mayıs’ta Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar geri hareket edecek. Burcunuzda geri hareket edecek olan Jüpiter, kendinizi şanssız hissetmenize neden olabilir, iş girişimlerinizde beklediğiniz hareketi ve hızı göremeyebilirsiniz. Bu dönem şansınızı ve sınırlarınızı çok zorlamadan, kontrollü bir şekilde harekete geçmekte fayda var. En iyi hali ile son altı ay içinde kaçırdığınızı düşündüğünüz bir takım fırsatlar var ise yeniden karşınıza çıkabilir. Bütçe konusunda da çok açılmamakta fayda var.

5 Haziran’da ise 15. derece Yay burcunda bir Ay tTtulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Psikolojik ve ruh sağlığınız çok yerinde olmayabilir, içe dönebilir, yalnızlık ihtiyacınız artabilir, inzivaya çekilmek isteyebilirsiniz. Bu dönem aslında terapiye gitmek, destek almak, içinizi dökmek, zihninizde uğraştığınız sorunlara çözüm için destek almak adına harekete geçebilirsiniz. Herkese çok güvenmeyin, arkanızdan birileri iş çeviriyor olabilir ama bu önünüze düşecektir. Mars'ın zorlayıcı etkisi ile iletişim trafiğinizde artış olabilir ama bunu iyi idare etmelisiniz. İletişim çatışmaları olabilir. Özellikle yakın çevre, kardeşler, kuzenler, komşularla yanlış anlamaktan dolayı iletişim çatışmaları oluşabilir. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek, yoğun ve yorgun olabilirsiniz.

21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik, bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu tutulmanın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilir, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir ya da ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar.

5 Temmuz’da 13. derece Oğlak burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya Uranüs destekleyici bir görünümde olacak. Hayatınızda bazı sonlanmalar, bitişler yaşayabilirsiniz, bu hayatınızda sorun olan konularla ilgili de olabilir. Bu tutulma aslında sizler için bir nevi tamamlanma süreci gibi olacak. Tutulma hafiften sert etkiler aldığı için, kendinizi huzursuz, gergin, agresif hissedebilirsiniz. Tam olarak elinizdeki mevcut işleri bitirip yeni işlere başlama zamanı! Tutulmaya Uranüs destek olacağı için, özellikle özel hayatınızda, aşk hayatınızda beklenmedik bir hareketlilik söz konusu. Kendinizi sürpriz bir aşkın kollarında da bulabileceğiniz gibi, sürpriz bir yatırımın peşinden de gidebilir, şansınıza çok güvenebilirsiniz. Bazılarınıza ise sürpriz bir hamilelik haberi gelebilir bu tutulma ile.

9 Eylül itibari ile Mars, Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 15 Kasım’a kadar devam edecek bu geri hareket. Mars sizin 4. evinizde geri gitmeye başlayacak. Bu alan yuva, aile yerleşimi, gayrimenkul, atalar, köklerle ilgili alandır. Mars'ın geri gitmesi bu alanda yapacağınız olası başlangıçlar ve atılımlarla ilgili bir takım problemler, sorunlar çıkartabilir ortaya. Ev almak ve satmak için pek uygun bir süreç değildir, sürekli evrak işlerinde aksilikler çıkabilir ortaya. Eğer erkekseniz annenizin sağlığı ile daha yakından ilgilenmeniz gerekebilir, eğer kadınsanız babanızla aynı şekilde yakından ilgilenmeniz gereken koşullar oluşabilir. Ailenizle ortak payda da buluşmanız bu süreçte biraz daha zor olabilir, isteklerinizi onlara kabullendirmekte zorluklar yaşayabilirsiniz. Yeni bir inşaat başlatmak içinde uygun bir süreç değil, gerçi hoş başlatabilirsiniz de ama işlerin ağırdan alınarak ilerleyeceğini bilin. Bu süreçte yüzme gibi, doğa yürüyüşleri gibi eylemlere hayatınızda daha fazla yer verin.

30 Kasım’da 8. derece İkizler burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Fiziksel sağlığınız ve iş ortamınıza ilişkin konular gündeminizde yer almaya başlayacak. Bu dönem dostlarınızla, arkadaşlarınızla yeni bir iş kurmak, birlikte bir projeye başlamak için bir araya gelebilirsiniz. İş aramak, iş değiştirmek için uygun bir dönem olduğu kadar çalıştığınız yerin kurumsal veya organizasyonel yapısında da bir değişiklik olabilir. Sağlıkla ilgili özellikle alerjilere ve solunum yolu rahatsızlarına dikkat etmenizde fayda var. İş konusunda ise bir konuda uzmanlaşmak istiyor ve bununla ilgili bir eğitime girmek istiyor iseniz en güzel zamanda olacaksınız.

14 Aralık’ta 23. derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş Tutulması meydana gelecek. İşlerinizi, planlarınızı, projelerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilir, iş konusunda sinsice hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu dönem hafızanız biraz zayıf olabilir, unutkanlıklar olabileceği gibi, zihninizi organize etmek zor olacağından dolayı, odaklanma ve uyku sorunları da yaşayabilirsiniz. Belki de pek de hoşunuza gitmeyecek bir takım dedikodular ve konuşmalar kulağınıza çalınabilir.

17 Aralık’ta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Şimdi Satürn 2. para evinizde hareket ediyor olacak ve size maddi konularla ilgili özellikle bir dizi ders vermeye başlayacak. Parayı doğru ve etkin kullanma, paranın değeri, yatırımlarınızı değerlendirme, sahip olduklarınızın değerinin farkına varma gibi birçok konuda Satürn’ün derslerine açık olacaksınız. Satürn Oğlak burcunda iken zorunlu bir değişim, dönüşüm getirebilir sizlere. Aniden sektör değiştirip paranızın geliş kaynağını değiştirebilirsiniz mesela? Ama dikkat Satürn bu, cimridir, soğuktur, süründürür. Bu yüzden sakın birikiminizi saçma sapan şeylere harcamayın, dımdızlak kalmayın sonra ortalıklarda. Maddi olarak dürüst olalım, paranın bereketi olmayabilecektir, sanki gizli bir el hooop cüzdanınızdan paranızı çekebilir sinsice. Para aynı, şartlar ve standartlar aynı ama bir türlü gelmez o ay sonu, maaş zamanı. Valla akıllı olan bu süreçte kimseye zırnık koklatmaz, borç falan vermez, ben söyleyeyim de. Bu süreçte boyun ve boğazınıza ekstra dikkat edin. Bu dönem cengaverlik yapıp, aman paranın dibine vuracağım diyerek işi gücü bırakıp laylay birden düşünmeden işlere atılırsanız umumi tuvalete gidecek paranız kalmayabilir, lütfen bu yüzden dikkat edin. Odak noktanız para para para! Belki de hayatınızda ilk defa para biriktirmeyi öğrenirsiniz. Kıt kaynaklarla çok iş yapacağınız bir dönem olacaktır sizler için. Kendi işinizi kurabilir fakat bunun için çok çalışmanız gerekebilir. Finansal konularda, yeri geldiğinde soğuk ve katı kararlar almanız da olasıdır. Lüks harcamalar minimum düzeye iner bu dönemde bilginiz olsun.

Sene boyunca Jüpiter burcunuzda seyahat edecek. Size muhteşem haberlerim var fakat önce olası kötülerden bahsetmek istiyorum. Lakin burcunuzu okurken damağınızda hoş bir tat kalsın. Burcunuzda ilerleyecek olan Jüpiter kilo aldırabilir ve alınan kilolardan kurtulmak pek de kolay olmayabilir. Aşırı inatçı, iyimser, tembel olabilirsiniz. Benim işim yaklaşan etkiler hakkında bilgi vermek ve uyarmak, gerisi size kalmış, artık yediklerinize dikkat mi edersiniz, spora mı başlarsınız orasına siz karar verin. Şimdi gelelim müjdeli haberlere; yeni başlangıçlar yapmanız için türlü olanaklar ve fırsatlar sağlayacaktır. Bu ikili ilişkiler alanında da size aynı şekilde şanslar sunacaktır. Hayata artık daha iyimser bir pencereden bakmaya başlayabilirsiniz, kazançlarınızda gözle görülür bir artışın yanı sıra, din, felsefe gibi konulara ilgi duymaya başlayabilir, araştırabilir, okuyabilirsiniz. Atacağınız her adımda yardım ve destek bulmanız çok daha kolay olacaktır ve girişimlerinizin büyük birçoğu başarısızlıkla sonuçlanmayacaktır. Yeteneklerinizi ortaya çıkarabilmeniz için türlü olanaklarla karşılaşabilirsiniz. Lüksünüze daha da düşkün olabilirsiniz. Sağlığınızla ilgili doğal bir koruma çemberi içinde olacaksınız. Olası sağlık problemlerinize daha kolay çözüm bulabileceksiniz. Bu dönem gizli kalmış, fark edeceğiniz yeteneklerinizi geliştirebilir, bunları paraya dökebilirsiniz. Bu süreç kedi gibi dört ayak üzerine düşme sürecidir. Hayatınızda meydana gelebilecek olası büyük krizleri çok rahat bir şekilde fırsata çevirebileceksiniz. Karizmanıza karizma katacak, kendinizi bir çok anlamda bilgi ile donatacaksınız. 13 aylık bu süreçte irili ufaklı bir çok seyahatin yanı sıra, yurt dışına yerleşmek, yabancılarla iş yapmakta pek olası. Belki de akademik kariyer için kolları sıvayacaksınız kim bilir? Ya da belki ilk yayınınızı, kitabınızı çıkaracaksınız?

19 Aralık’ta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu bir sene bu burçta seyahat edecek. Tabii hem Satürn hem Jüpiter’in aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir. 2. evinize giren Jüpiter, finansal anlamda güven ihtiyacınızı arttırabilir. Sizi finansal konularla ilgili türlü şans, destek, fırsatlarla karşılaştırabilir. Jüpiter'den bahsettiğimiz için minik kazançlar değil elbet ifade edilmek istenen. Bu bir satım sonrası elinize geçecek yüklü miktarda para olabileceği gibi, iş değişikliği sonucu çok daha iyi maaşlı bir işe geçme ile de gelebilir. Her halükarda finansal anlamda gerçekten keyifli bir sürece giriş yapıyorsunuz. Finans konuları ile ilgili kurumlardan ve kişilerden rahatlıkla destek bulabileceksiniz. Maddi konularla ilgili üzerinize bir iyimserlik gelebilir fakat unutmayın ki aşırısı zarar da getirebilir. Jüpiter büyüteç görevi göreceği için aynı şekilde harcamalarınızı da arttırabilir, her zamankinden daha cömert olabilirsiniz. Para kazanmak artık sizler için çok daha kolay olacaktır. Paranın nereden ve ne şekilde kazanılacağına dair doğal yeteneklerinize güvenebilirsiniz ve bunun yanı sıra nasıl kazanılması gerektiğine dair bilgilere çok daha kolay ulaşabileceksiniz. Finansal konulara daha manevi boyutta da yaklaşabilirsiniz. “Ben harcayayım ki gelsin” mantığı yerleşebilir sizlere. Rahatınızı, konforunuzu sağlayacak şeylere daha fazla harcama yapabilirsiniz. Bu dönem parasal hareketlerinizi büyük bir gizlilik prensibi içinde de yürütebileceksiniz.

21 Aralık’ta Merkür burcunuza geçiş yapacak ve 8 Ocak 2021'e kadar burcunuzda seyahat edecek. Merkür, sizi daha mantıklı, kuralcı, iş bitiren biri yapabilir. Kendinizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebilir, isteklerinizi net bir şekilde dile getirebilirsiniz. Önemli toplantılar, konuşmalar yapabilirsiniz. Finansal anlamda daha akılcı hareket etmeye başlayacaksınız. Hayatınızda iletişimle ilgili konular da canlanma başlıyor.

Bu sene aşktan yana şanslı zamanlar: 8 Ağustos – 6 Eylül arası, 6 Eylül – 3 Ekim arası.