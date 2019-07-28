Terazi – Ağustos Aylık Burç Yorumu

Ağustos ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Ağustos'ta Aslan burcunun 8. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan türlü aşk teklifleri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra çöpçatanlık için soyunabilir, arkadaşlarınızın arasını yapabilirsiniz. Küs olan arkadaşlarınızla barışmak için harika bir zaman!

Yalnız finansal anlamda harcamalar beklenenin üzerinde artabilir, dikkatli olmakta yarar var. Bu Yeni Ay süreci, hayatınıza yeni bir arkadaşta katabilir. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla seyahat planları yapabilirsiniz. Grupça aktiviteler yapabilirsiniz. Arkadaşlarınızla özellikle yurt dışı seyahatlerine gidebilirsiniz veya arkadaşlarınızla beraber birlikte eğitime katılabilirsiniz.

11 Ağustos'ta ise Merkür Aslan burcuna geçiş yapacak ve 29 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak, uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızla bir araya gelmek, toplanmalar yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz tadını çıkarmaya bakın. 15 Ağustos'ta ise 22 derece Kova burcunda Venüsyen bir Dolunay meydana gelecek. Aşk, çocuklar, yaratıcılık gerektiren işler evinizde gerçekleşecek olan Dolunay, hafiften karışık etkilere sahip. Yalnız olanlarınız, kendinizi bir aşkın içinde erirken gözlemleyebilirsiniz, birliktelikleri olanlar oldukça romantik ve keyif verici zamanlar geçirebilirsiniz. Plansız, beklenmedik bir çocuk, hamilelik haberi gelebilir. Eğer işiniz yaratıcılık, sahne, sanat gibi bir iş ise bu Dolunay sizler için destekleyici olacaktır. 18 Ağustos'ta ise Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Aslında bu sizler için pek de iç açıcı bir haber değil. Mars hayatınızın görünmeyen bir kısmında seyahat edecek. Bu dönem yeni girişimler, başlangıçlar için size gerekli desteği vermeyecek olsa da, hedefleriniz için planlar yapmak için idealdir. Bunun yanı sıra bazılarınız ameliyat olmak, sağlıkla ilgili konularda uzman kişilerden destek almak için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem fiziksel olarak değil, daha çok ruhsal çalışmalara yönelebilirsiniz mesela. Kontrol dışı şaşırtıcı olaylar gündeme gelebilir.

21 Ağustos'ta Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede oldukça sosyalleşecek, türlü davetlere katılacak, bol bol eller havaya yapacak, tiyatro, konser..vb gibi bir çok aktiviteye katılacak, arkadaşlarınızdan çok güzel destekler ve yardımlar göreceksiniz. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Geleceğe yönelik iyi dilekleriniz ve umutlarınız gerçekleşmeye başlayacak. Bende sizlerle beraber şimdiden heyecanlandım. 29 Ağustos'ta ise Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 14 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim hayatınızda biraz geri planda kalır ve kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim bu noktada biraz daha içe dönük olacaktır. Hayatı sorgulayabilir, hangi yöne doğru gideceğinizi düşünebilirsiniz. Bunun olası en iyi yanı gelecekle ilgili bir takım planlar yapmaktır aslında, hedeflerinizi belirlemek ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınıza dair planlar yapmaktır. Düşündüklerinizi, isteklerinizi net bir şekilde ortaya koymakta zorlanabilir, çekinebilirsiniz. Fakat bunu yapmaz iseniz kazanan siz olursunuz. Bilinçaltı, rüyalar, psikoloji gibi konuları araştırabilir, okuyabilirsiniz. Kendi iç dünyanız ile iletişimde olacağınız bir süreç olacak. Kendinizi çok da fazla ifade etmek istemeyebilirsiniz bu süreçte.

30 Ağustos'ta Başak burcunda Marsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 12.evinizde meydana geliyor. Korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanda. Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir..vb. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir.