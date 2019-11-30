Terazi – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiş yapacak ve 29 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Seyahatler ön plana çıkmaya başlayacaktır, bunun yanı sıra tüm iletişim aletleri ile aktif iletişim içinde olacak, web, internet gibi konularla daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni bir eğitim için araştırmalara başlayabilirler. Yalnız yakın çevrenizdeki herkese yetişmeye çalışmaktan kendinize yeteri kadar zaman ayıramayabilirsiniz.

12 Aralık'ta 19. derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir. Dolunay zamanı gökyüzünde Güneş ile Neptün arasında sert bir kontak olacak. Bilgi hataları, iletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir.

20 Kasım'da Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız, daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz, yalnız başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz. Bazılarınız ise orijinal, farklı hobilere yönelebilirler. Venüs'ün bu alanda transiti aşkla ilgili konularda da genel anlamda olumlu olacaktır fakat sizler daha özgürlükçü olabilirsiniz, bu yüzden de minik arızalar çıkabilir flört edebileceğiniz kişilerle. Hayatınızın ana teması eğlence olacak aslında, sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz, bol bol flört var.

26 Aralık'ta Oğlak burcunun 4. derecesinde Jüpiter etkili bir Güneş tutulması meydana gelecek. Ev, yuva, aile, yerleşime ait bir takım konular gündeme gelebilir, bir taşınma, yer değiştirme durumu olabilir, aradığınız özellikte evi bulabilirsiniz. Aile içinde olası bir konu ise artık çözüme kavuşabilir. Evinizi güzelleştirmek, evinize yeni tekstil ürünleri almak, evinizi boyatmak, yeni dekorlar almak, ev almak veya satmak, kiralamak için de harika bir hafta olacak. Evinizde barış rüzgarları esmeye başlarken, sevdiğiniz kimselerle evinizde çok daha mutlu ve keyifli zamanlar geçirebileceksiniz.