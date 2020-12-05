Terazi – Aralık Aylık Burç Yorumu

Aralık ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engeller, zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı ile büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

14 Aralıkta ise 23 derece Yay burcunda işin içinde Merkür'ün olduğu bir Güneş tutulması meydana gelecek. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, web sitesi açabilir, bir yerlere seyahatler organize edebilir, eğitim verebilir, seminerlere katılabilir, reklam-satış-pazarlama ile ilgili konular gündeme gelebilir, resmi işlerle uğraşmanız, resmi yazışmalar yapmanız gerekebilir bu tutulma ile.

17 Aralıkta ise Satürn burç değiştirerek Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 2,5 yıllık yeni bir serüven başlayacak. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 5. evinizde ilerleyecek olan Satürn öncelikle sizleri aşkla ilgili konularda bir dizi sınava tabii tutacak ve dersler almanızı sağlayacak, bakalım yalnız olanlar gerçekten bir aşkı hak ediyorlar mı bunu anlayacaklar. Satürn'ün bu transitinde sizden yaşça büyük olgun kişilerle flörtler etmeye başlayabilirsiniz. Ve evli olanlar, işte Satürn size çocuklar alanında sorumluluklarınızı arttırmaya başlayabilir, onlarla daha fazla ilgilenmeniz, onlar için çok daha fazla masraf yapmanız gerekebilir.

Bazılarınız ise çocuk sahibi olarak bu deneyimi yaşayabilirsiniz. Bu dönem aşkta bereketin kaçtığı dönemdir, Bir türlü istediğiniz aşkı bulamazsınız, nerede arıza, nerede problemli insan varsa arıza mıknatısı gibi yaşamınıza çektiğiniz dönem olabilecektir. Bir ilişki başladı mı, bitti mi bir türlü, anlayamazsınız. Eğer hamile kalacaksanız da lütfen dikkat edin, düşüklere karşı özelikle. Bu süreçte özellikle babanızın finansal durumunda ciddi krizler oluşabilir. Riskli işlerden, yatırımlardan, paranızı büyük risklere yatırmaktan kaçının, kaybedip sonra depresyonun eşiğinde gezmeyin, dikkat edin. Bu süreçte özellikle midenize, ciğerlerinize ve kalbinize lütfen çok dikkat edin.

Yaşam size eskisi kadar keyif vermeyebilir, hobilerinizden, arkadaşlıklarınızdan soğuyabilirsiniz, hayata daha sert-katı ve kurallı bir penceren bakabilirsiniz. Bazılarını organizasyon, eğlence sektörü ile ilgili konulara yönelebilirler, kazançlarınız buradan almak isteyebilirler ama işler sandığınız kadarda hızlı gitmeyecektir. Eğer çocuğunuz varsa onu yurt dışı eğitimine gönderme konusunda yükler ve sorumluluklar altına girebilirsiniz. Aşk konusunda duyguları özgürce ifade etmeyi öğrenmelisiniz. Çok sevdiğiniz bir hobiniz varsa, bu konuda zamanla profesyonelleşebilir, bir mesleğe dönüştürebilirsiniz.

Sene boyunca bolluk bereket gezegeni Jüpiter 4.evinizde seyahat edecek. Aile içinde ki çözümsüz gibi görünen tüm konular çözüme kavuşurken ev almak için girişimlerde bulunabilir, elinizdeki toprak, arsa, gayrimenkul yatırımlarını değerlendirebilirsiniz. Aile yanından ayrılıp kendi evinize mi çıkmak istiyorsunuz veya yıllarca çalıştınız ev sahibi olmak istiyorsunuz ya da evinize belki de çok pahalı bir iç yenileme için kolları sıvayacaksınız? Belki de yaşadığınız muhiti, semti hatta kenti değiştirmek istiyorsunuz? Aile içinde barış ve huzur ortamı mı gerekiyor? Giderleri paylaşacak bir ev arkadaşı mı? Hangisi olursa olsun Jüpiter hepsi için destek sağlamak üzere göreve hazır olacaktır 1 sene boyunca.

Ev, yuva, aile, yaşadığınız yer ile ilgili türlü fırsat, şans ve olanaklarla karşılaşabileceksiniz. Bazılarınız emlak, toprak, bahçe ile ilgili işlerden kazanç elde edebilir. Tarıma yönelebilir, organik tarım üzerine yatırım yapabilir. Ailenizin kökleri, atalarınızla ilgili araştırmalar yapabilir ve onlar hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Geleceğe yönelik yeni planlar yapmak ve bu planları gerçekleştirmek adına da şanslarla karşılaşabilirsiniz. Bir diğer iyi haberde evlenme olasılığınızın olması! Bu 13 Aylık dönemde sadece ev almak değil, evlenme şansınızda oldukça yüksek! Yalnız bu süreçte bazılarınız ailenizle ilgili duyulmamış, konuşulmamış meseleler de gün yüzüne çıkabilir. Gizli miraslar ortaya çıkabilir. Belki de Mısırlı hiç bilmediğiniz bir dedeniz size veya ailenize miras bırakmış olabilir, kim bilir?

19 Aralıkta ise Jüpiter Kova burcuna geçiş yapacak ve dolu dolu 1 sene bu burçta seyahat edecek. “Havada aşk kokusu var’ şarkısını armağan ediyorum sizlere. Özellikle yalnızlar uzun soluklu bir aşk ilişkisine hazır mısınız? Jüpiter sizlerin çok kıskanacağı ve sahipleneceği bir gönül ilişkisine sokmak için kolları sıvamış durumda. Bunun yanı sıra, Jüpiter'in şans, bolluk, büyüme etkilerini göstereceği diğer alanlar, size zevk veren konular, hobileriniz, çocuklarla ilgili konular, riskli aktiviteler ve yatırımlara ilişkin olacaktır. Evli ve çocuk sahibi olmak isteyenler, işte Jüpiter sayesinde çocuk sahibi olabilirsiniz.

Çocuğunuz varsa eğer onun eğitim hayatıyla ilgili bir başarı, sizi sevindirecek gelişmelerde kapıda! Borsa gibi spekülatif işlerden kazanç elde edebilirsiniz. Yaratıcılık gerektiren işlerde çalışanlar, çanlar sizin için çalıyor kalıcı eserler üretebileceğiniz ve bunlardan kazanç elde edebileceğiniz bir süreç. Bazılarınız yaptıkları işlerle adını duyurabilecekler. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz zamanlar. Hayatınızda eğlenceye, keyfe çok daha fazla yer verebilirsiniz. Havadan bir şeyler kazanabilirsiniz, ödül, piyango ya da çok eğlenceli bir tatil!

Eğer ki hayatınızda şu ana kadar sadece hobi gözüyle baktığınız özel bir uğraşınız varsa tamda bu dönemde artık bu uğraştan para kazanmanıza sebep olacak gelişmeler yolda olacaktır. Sahne işleri ile ilgilenenler daha çok iş alırken, sahne ile ilgili işler yapmak isteyenler için ise fırsatlar yakalayabilecekler. Bu süreçte yatırımlarınızı olabildiğince gizli tutmaya da özen göstereceksiniz. Tabii hem Satürn hem Jüpiterin aynı alanda seyahat ediyor olması kafanızı ilk etapta karıştırsa da, aslında temkinli bir şekilde hareket edildiği takdirde bu süreç sizin için çok zevkli ve keyifli bir maceraya dönüşebilir.