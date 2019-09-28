Terazi – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi, geri hareketi derken 10 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile kafanızı, zihninizi nasıl daha iyi para kazanabilirim şeklinde çalıştırmaya başlayacaksınız. Para ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler hatta kazancınızı arttırmanız için seyahatler bile söz konusu olabilir.

4 Ekim'de ise Mars Terazi burcuna geçiş yapacak ve 19 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Artık harekete geçme zamanı sizler için, enerji, motivasyon ve hız kazanmaya başlıyorsunuz. Uzun süredir yaşamınıza çöken tembelliği bir kenara bırakıp işlere sarılma zamanı. Yalnız bu süreçte sakarlıklar yüzünden kazalara oldukça açık olabileceksiniz, kesiklere, yanıklara karşı dikkatli olun. İkili ilişkilerde ise agresyon, tansiyon devam ediyor yapacak bir şey yok üzgünüm. Her zamankinden çok daha fazla agresif ve kırıcı tepkilerde verebilirsiniz.

8 Ekim'de ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve 2 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası, finansal konular gündemde olmaya başlayacak. Evet kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabileceksiniz. Fakat bu konuda daha hırslı davranabilirsiniz de, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınız daha çok giyim, kuşam, süs gibi konular üzerine olacaktır. Finansal anlamda şanslı fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat!

13 Ekim'de ise 20. derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatında ki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler bu Dolunay’ın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı sorusuna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu Dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir.

23 Ekim'de ise Güneş Akrep burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Bir ay boyunca odaklanacağınız konular, maddi konular olacaktır. Gelirlerinizi arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabilir veya gelirlerinizi nasıl arttırabileceğinizin yollarını arayabilirsiniz. Bazılarınız mesleki anlamda terfi veya maaş zammı ile karşılaşabilirler.

28 Ekim'de ise 4. derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız, sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu Yeni Ay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek içinde uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.