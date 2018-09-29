Terazi – Ekim Aylık Burç Yorumu

Ekim ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

9 Ekim'de 15 derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatınızla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Yeni Ay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz.

10 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiş yapacak ve 31 Ekim'e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Akrep burcuna geçişi ile kafanızı, zihninizi nasıl daha iyi para kazanabilirim şeklinde saksıyı çalıştırmaya başlayacaksınız. Para ile ilgili anlaşmalar, sözleşmeler hatta kazancınızı arttırmanız için seyahatler bile söz konusu olabilir. 24 Ekim'de 1 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında.

31 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiş yapacak. 16 Kasım'da geri hareketine başlayacak ve 8 Aralık tarihine kadar devam edecek geri hareketi, sonra sene sonuna kadar Yay burcunda seyahat etmeye devam edecek. Seyahatler ön plana çıkmaya başlayacaktır. Bunun yanı sıra tüm iletişim aletleri ile aktif iletişim içinde olacak, web, internet..vb konularla daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni bir eğitim için araştırmalara başlayabilirler. Yalnız yakın çevrenizdeki herkese yetişmeye çalışmaktan kendinize yeteri kadar zaman ayıramayabilirsiniz.