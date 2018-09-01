Terazi – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

6 Eylül'de Merkür Başak burcuna geçiş yapacak ve 22 Eylül'e kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim hayatınızda biraz geri planda kalır ve kendinizi ifade etmek için çok daha fazla çaba sarf etmeniz gerekir. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. İletişim bu noktada biraz daha içe dönük olacaktır, hayatı sorgulayabilir, hangi yöne doğru gideceğinizi düşünebilirsiniz.

Bunun olası en iyi yanı gelecekle ilgili bir takım planlar yapmaktır aslında, hedeflerinizi belirlemek ve bu hedeflere nasıl ulaşacağınıza dair planlar yapmaktır. Düşündüklerinizi, isteklerinizi net bir şekilde ortaya koymakta zorlanabilir, çekinebilirsiniz. Fakat bunu yapmaz iseniz kazana siz olursunuz. Bilinçaltı, rüyalar, psikoloji gibi konuları araştırabilir, okuyabilirsiniz. Kendi iç dünyanız ile iletişimde olacağınız bir süreç olacak bu. Kendinizi çok da fazla ifade etmek istemeyebilirsiniz bu süreçte.

9 Eylül'de 17 derece Başak burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay 12. evinizde meydana geliyor. Korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanda. Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir..vb. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir.

9 Eylül'de Venüs Akrep burcuna geçiş yapacak ve Venüs Retrosu, Retro bitimi derken sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Venüs Akrep burcunda çok da rahat ettiği bir yerleşimde değil açıkçası. Finansal konular gündemde olmaya başlayacak, evet kazançlarınızı arttırabileceğiniz koşullarla karşılaşabileceksiniz. Fakat bu konuda daha hırslı davranabilirsiniz de, ya hep ya hiç mantığında hareket etmek isteyebilirsiniz. Harcamalarınız daha çok giyim, kuşam, süs..vb konular üzerine olacaktır. Finansal anlamda şanslı, fakat aynı şekilde fazla inatçı da davranabilirsiniz dikkat!

25 Eylül'de 1 derece Koç burcunda Dolunay meydana gelecek. Birliktelikler, ortaklıklar, evlilik bu kişilerin sağlığı, eşinizin, partnerinizin veya ortağınızın hayatındaki önemli başlangıçlar, anlaşmalar, sözleşmeler dolunayın ana konusu içinde yer alacaktır. Bu saydığım konularla ilgili hayatınızda yeni enerjiler, yeni başlangıçlar söz konusu olacaktır. Bazılarınız evlilik yolunda adımlar atabilirsiniz, bazılarınız önemli bir iş anlaşması imzalayabilir, ortaklık gerektiren işlere soyunabilirsiniz. İlişkiler için tamam mı devam mı soruna yanıt aranacağı zamanlar. Kötü giden bir ilişkiniz, ortaklığınız veya evliliğiniz var ise bu dolunay sayesinde artık nokta koymak için kolları sıvayabilirsiniz. Eğer iyi giden bir birliktelik ise bir üst kademeye taşımak için adımlar atılabilir.