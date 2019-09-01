Terazi – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

14 Eylül’de Venüs, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 9 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Burcunuza geçen Venüs ile beraber daha alımlı, daha güzel kendinizi çok daha keyifli ve mutlu hissedeceğiniz bir sürece giriş yapıyorsunuz. Bu dönem fiziksel görüntünüze değişiklikler yapabilir, saçınızın rengini değiştirebilir, tarzınızı değiştirebilir, bazılarınız estetik operasyonlar yaptırabilirsiniz. Bunun yanı sıra aşkı hayatınıza çok daha kolay bir şekilde çekebileceksiniz. Çevrenizdeki insanları kendinize hayran bırakabilirsiniz. Spot ışıkları, üzerinize parlamaya başlayacak. Hayata daha sevgi penceresinden bakabilecek, huzur çok daha fazla ön planda olacak. Yaratıcı ve sanatsal konularda ilham melekleri çevrenizde uçacak. Çevrenizdeki insanlardan bol bol iltifatlar alabileceksiniz ve bu sayede kendinizi daha mutlu hissedeceksiniz. Bu dönem hayatınızı güzelleştirmek adına adımlar atacaksınız.

14 Eylül'de Merkür de Terazi burcuna geçiş yapacak ve 3 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi sürecinde, iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle ve kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmenizi gerekebilir. Bir check uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altında da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz.

14 Eylül’de Balık burcunun 22. derecesinde Neptünyen bir Dolunay meydana gelecek. Gizli saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir. Bu da daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat! Özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına daha fazla özen gösterin. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili bir uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yalnız yine de eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Dolunay’da bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan, enerjinizi tüketen konuları görmek, kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek ve diyet yaparak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz.

23 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız; iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmenizi gerekebilir. Bir check uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir.

28 Eylül’de ise 5. derece Terazi burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay ile birlikte hayatınızın gidişatıyla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Yeni Ay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz.