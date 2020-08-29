Terazi – Eylül Aylık Burç Yorumu

Eylül ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

Eylül ayına Balık burcundaki Dolunay ile başlıyoruz. İş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza ve ayak bileklerinize. Eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Günlük hayatınızda sizi yoran zamanınızı alan enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek diyet yapmak bedeninizi korumak isteyebilirsiniz.

5 Eylül’de Merkür, Terazi burcuna geçiş yapacak ve 27 Eylül’e kadar bu burçta seyahat edecek. Merkür'ün Terazi burcundaki seyahatinde iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeni gerekebilir. Bir check-uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir. Sizi çok yoracak ve sorumluluklarınızı arttıracak bir yükün, işin altına da girebilirsiniz. İletişim yeteneklerinizi çok hünerli ve yaratıcı bir şekilde ortaya koyabileceksiniz. Daha çok anlatmak, anlamak, okumak, iletişim kurmak isteyeceksiniz. 6 Eylül’de ise Venüs, Aslan burcuna geçiş yapacak ve 24 Ekim’e kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri oldukça sosyal, hareketli, dışa dönük bir süreç içine sokacak. Bu tarihe kadar türlü aktivitelere katılabilir, hatta siz de organize edebilirsiniz. Hayatınıza yeni kişiler katılabilir, arkadaşlarınızla aranızda sevgi ve dostluk bağı daha da güçlenmeye başlayacak. Bu süreç, sosyal ve arkadaşlık ilişkilerini tam da sağlamlaştırmak için harika zamanlardır. Venüs keyif, mutluluk, haz ile ilişkilendirilir. Arkadaşlarınızla tiyatro, sinema, moda, sergi gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Haydi bir güzel haber daha sizlere! Bu tarihe kadar iş hayatından kazandığınız gelirleri artırabileceğiniz güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Sizleri sosyal ortamınızda daha da popüler bir hale getirebilecektir.

Yalnız Mars, 9 Eylül itibari ile Koç burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve bu geri hareket 15 Kasım’a kadar devam edecek. Mars haritanızın 7. evinde geri gidecek. İlişkilerde ve ortaklıklarda tehlike çanları çalmaya başlıyor. Partnerinizle veya ortağınızla ortak paydada buluşmakta zorlanabilir, birbirinizi sürekli eleştirebilir, incir çekirdeğini doldurmayacak muhabbetlerden büyük yangınlar çıkartabilirsiniz. Düşmanlıklara biraz daha açık ve savunmanız kalabilirsiniz bu dönemde. Size yardım ve destek olmak isteyen kişilerin niyetlerini yanlış anlamaktan ötürü onlara karşı fazlaca sert davranabilir, aranıza soğukluk girebilir. Bu tarih aralığı bir ortaklık başlatmak veya evlenmek için pekte uygun bir zaman aralığı değildir aslında. Tüm ortaklaşa işlerde ki çalışmalarınızda sürekli başa sarıyormuş gibi hissedebilirsiniz, bunun için endişe etmeyin. Süreci gözlemleyin ve nerede hata yaptığınızı tespit edin. Size verilen bir takım büyük sözlerin tutulmasında gecikmeler söz konusu olabilir. 22 Eylül’de ise Güneş artık Terazi burcuna geçiş yapacak. Güneş'in burcunuza geçmesi ile beraber bir aylık süreçte odak noktanız iletişim konularınızı yönlendirebileceğiniz alanlar, tamamen kendinizle, kişiliğinizle, kişisel yeteneklerinizle ilgili konular olabilecektir. Yaşamınızda huzur ve dengeyi yakalama uğruna daha fazla çene yormak, çaba sarf etmeniz gerekebilir. Bir check-uptan geçebilir, göz veya diş doktoruna gitmeniz gerekebilir