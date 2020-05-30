Terazi – Haziran Aylık Burç Yorumu

Haziran ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Haziran’da 15. derece Yay burcunda bir Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulmaya, Mars zorlayıcı bir görünüm yapacak. Yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, web sitesi açabilir, bir yerlere seyahatler organize edebilir, eğitim verebilir, seminerlere katılabilir, reklam, satış ve pazarlama ile ilgili konular gündeme gelebilir. Resmi işlerle uğraşmanız, resmi yazışmalar yapmanız gerekebilir bu tutulma ile.

Yalnız tutulmaya Mars'ın zorlayıcı bir etki yapması ile gündelik işlerinizi yetiştirirken strese girebilir, iş ortamınızda gerginlikler, anlaşmazlıklar ortaya çıkabilir. Bu dönem sağlığınıza dikkat etmeli, özellikle ayaklarınıza ve olası alerjik, zehirlenme ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. İş seyahati gündeme gelebilir ama bu seyahat çok arzu etmeyeceğimiz ve belki de mecburen yapmanız gereken bir seyahat olabilir. İletişimden, kendinizi anlatmaktan, ifade etmekten yorulabileceğiniz bir tutulma bekliyor sizleri. 21 Haziran’da ise 0. derece Yengeç burcunda Güneş Tutulması meydana gelecek. Tutulmaların etkileri yaklaşık 1,5 ay kadar sürer. Bu tutulma iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.