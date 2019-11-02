Terazi – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiş yapacak ve 26 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek. 3. evinize giriş yapacak olan Venüs, türlü keyifli seyahatleri hayatınıza katmaya başlayacak. Yakın çevreniz ile keyifli vakitler geçirebilir, yalnız olanlar özellikle biraz daha flörtöz bir ruh haline bürünebilirler. Her türlü iletişim, haber alma, yayıncılık ve olası önemli toplantılarda şans genel anlamda sizden yana olacak. Sizden beklenen tek şey dağılmadan organize olabilmeniz. Kardeşler ve yakın akrabalar ile olası sorunların üstesinden daha kolay gelebileceksiniz.

12 Kasım'da 19 derece Boğa burcunda Dolunay meydana gelecek. Yabancılar, yurt dışı ile ilgili işler, tanıtım, pazarlama, yaratıcılık gerektiren işlerden finansal anlamda rahatça kazanç elde etmenize yardımcı olacaktır. Bu Dolunay uzak yerlere seyahat gibi konuları da gündeme getirebilir. Eğer işin içinde parasal meseleleri ilgilendiren bir takım davalarınız var ise, bu konularla ilgili harika destekler alabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir dil öğrenmek, para kazanmanıza yardımcı olacak bir eğitim için kolları sıvamak için de bu haftayı rahatlıkla değerlendirebilirsiniz. Bu Dolunay, işin içinde hem de Satürn olduğu için önemli. Hayatınızı değiştirecek sürpriz bir eğitime başlayabilirsiniz. Bu sizin ilgi alanınız veya hobiniz olabilir. Özel hayatınıza çeki düzen verecek kararlar da alabilirsiniz. Özel hayatınızda meydana gelen konulara duygusal değil daha gerçekçi yaklaşımlar sergileyeceksiniz Duygusal sorumluluklarınız veya çocuklarınıza ilişkin sorumluluklarınız bu hafta biraz daha artabilir.

19 Kasım'da Mars Akrep burcuna geçiş yapacak ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Gücünüzü, kuvvetinizi yönlendireceğiniz, çaba sarf edeceğiniz alanın, kazançlar, para, finansal konularla ilgili olacaktır. Mars en güçlü konumda, zarar değil yarar olarak işleyecektir. Paranızı daha etkin bir şekilde arttırmanın yollarını bulabilirsiniz. Evet dürüst olalım, Mars adama harcatır ama para gelecek ki harcayacaksınız! Maddi olarak tuttuğunuzun elinde kaldığı değil, tuttuğunuzu koparttığınız bir dönemde olacaksınız. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçiş yapacak. Bir aylık periyotta odak noktanız yakın çevrenize ve kardeşlerle ilişkileriniz olabilecektir. Bu bir aylık dönemde bol bol seyahate çıkabilirsiniz. Tatil planları yapabilir, pasaport işleriniz varsa bunları halledebilir, vize konularını araştırabilirsiniz. Yine bu dönemde kişisel gelişim ile ilgili olabilir, ya da mesleki konularla ilgili olabilir yeni bir takım eğitimlere başlayabilir, seminerlere ve özel çalışmalara katılabilirsiniz. Yeteneklerinizi geliştirebilecek eğitimler de olabilir bunlar. 26 Kasım'da Venüs Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 20 Aralık tarihine kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar evinizi, yuvanızı güzelleştirmek adına adımlar atabilir, aile içinde küslükleri sona erdirmek için girişimlerde bulunabilirsiniz. Yaşadığınız alanı daha da güzel hale getirmek için çaba sarf edebilirsiniz. Yine bu süreç ev almak, ev değiştirmek, ev kiralamak, araba almak veya arabanızı değiştirmek içinde koşullar çok uygun olacaktır.

26 Kasım'da Yay burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Yeni Ay sizlerin 3. evinde gerçekleşiyor. Eğitim, öğrenme, zihinsel faaliyetler, kardeşler, yakın yerlere seyahatler, birinci dereceden akrabalar, her türlü iletişim bu Yeni Ay'ın ana konusu olacaktır. Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Bu fikirler, düşünceler yeni bir takım ortaklıkların, işlerin başlamasına başlangıç verebilir. Önemli bazı seyahatler gündeme gelebilir, size keyif verecek haberler alabilirsiniz. Bu Yeni Ay sayesinde bir süredir kafanızda olan bir web sitesi açma, kitap yayınlama gibi konularla ilgili güzel destekler alabilirsiniz. Yine yeni bir eğitim, seminer, kurs gibi hayatınıza yeni bilgiler akışı sağlayacak konulara rahatlıkla eğilebileceksiniz, bu bilgiler mesleki yaşamınızda size yarar sağlayacak eğitimlerde olabilir. Yine bu Yeni Ay zamanı e-ticaret sitesi açmak, internet üzerinden bir takım ticari girişimlerde bulunmak için de oldukça uygundur. Eğer bir seyahate çıkacak olursanız bu kuvvetle muhtemel yurt dışı seyahati olabilecektir, ya da uzun vadedeki seyahat planlarınız için en azından bu Yeni Ay dönemi pasaport ve vize işlemlerinizi halledebilirsiniz.