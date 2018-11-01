Terazi – Kasım Aylık Burç Yorumu

Kasım ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Kasım'da 15 derece Akrep burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız, sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir.

Bu Yeni Ay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek için de uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir. 18 Kasım'da Mars Balık burcuna geçiş yapacak sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz, özellikle ateşli rahatsızlıklara, ayaklarınıza, bağışıklık sisteminize, zehirlenmelere. İş ve çalışma koşullarında dağılmamaya, aynı anda birden çok işi yapmamaya özen gösterin. Belirleyeceğiniz hedeflere daha planlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Serbest çalışıyorsanız eğer bu dönemde kendinize yeni bir ofis açabilir ya da iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Bu süreçte hızlı ve hedef odaklı bir şekilde hareket eden, hayatınızı kolaylaştıracak bir asistan ve çalışan alabilirsiniz. Aslında bu tarih aralığı en rahat şekilde kilo vereceğiniz alandır, ihtiyacınız var ise eğer diyetisyen desteği alabilirsiniz. Veya profesyonel bir spor hocası desteği de alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla aranızda olası gerginliklere veya müşterilerinizle de olabilir, dikkatli olun. İş yaptığınız kişilerin talepleri sizin için çok gerçekçi olmasa bile, dile getirirken yumuşak olmaya özen gösterin.

23 Kasım'da 0 derece İkizler burcunda Dolunay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat! Bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir.