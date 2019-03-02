Terazi – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

1 Mart'ta Venüs Kova burcuna geçiş yapacak ve 27 Mart'a kadar bu burçta seyahat edecek. Hayattan çok daha fazla keyif alabileceğiniz koşullarla karşılaşıyor olacaksınız, daha eğlenceli, esprili ve neşeli olabileceksiniz. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz, aslında kendinize daha çok zaman ayırabilirsiniz, yalnız başınıza yapmaktan keyif aldığınız şeylere yönelebilirsiniz.

Bazılarınız ise orijinal, farklı hobilere yönelebilirler. Venüs'ün bu alanda transiti aşkla ilgili konularda da genel anlamda olumlu olacaktır. Fakat sizler daha özgürlükçü olabilirsiniz. Bu yüzden de minik arızalar çıkabilir flört edebileceğiniz kişilerle. Hayatınızın ana teması eğlence olacak aslında, sizi eğlendirici, keyif verici şeylere yöneleceksiniz, bol bol flört var. 5 Mart'ta ise Merkür Balık burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, cv'nizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

6 Mart'ta Uranüs yeniden Boğa burcuna geçiyor ve artık nonstop bu burçta seyahat edecek 2026 yılına kadar. 8. evinize girmesi ile beraber finansal konularsa sözleşmeler, anlaşmalar, imzalar, haberler alışverişleri, bilgi alışverişleri önem kazanacak. Buradaki handikap, ani ve düşünmeden alınan kararlar, uzun vadede zarar verebilir. Dikkatli ve planlı hareket edebilmek önemli! Krediler, avanslar, primler, kredi kartları gibi konularda. Uranüs Boğa burcunda yıllarca kalacak. Uranüs burç değiştirmelerde, büyük yenilikler, değişiklikler, radikal etkiler yaratacaktır. 8. evinize girecek olan Uranüs, çeşitli krizler deneyimleyerek hayatın değerini ve önemini anlamanızı da sağlayacaktır. Hayatınızda finansal devrimler yapabilir, sağlıkla ilgili daha radikal uygulamalar, yöntemlere başvurabilirsiniz. Bu konu ile ilgili önümüzdeki aylarda detaylı bir şekilde bahsedeceğim.

6 Mart'tan bir de 15 derece Balık burcunda Neptünyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz. İşinizle ilgili konularda sizi sevindirecek gelişmeler yaşanabilir. Yalnız yine de eğer bir iş teklifi gelirse bunun ne kadar gerçekçi ve ayaklar yere sağlam basan bir modda olduğunu araştırın. Zira Neptünyen Yeni Ay bir yanılsama ile de karşılaşabilirsiniz. Günlük hayatınızda sizi yoran, zamanınızı alan, enerjinizi tüketen konuları görmek kabullenmek ve şimdilik akışta kalmak en iyisi. Bu dönemde sağlığınıza özen göstermek, kilo vermek, diyet yapmak, bedeninizi korumak isteyebilirsiniz. 20 Mart'ta ise Güneş artık Koç burcuna geçiyor ve bir ay burçta seyahat edecek. Güneş'in de 7.evinize girmesi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler ve ortaklıklar ve partneriniz olacaktır. Yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir, imzalar atabilir, evlilik teklifi gelebilir, nişan gibi işlere girişebilir, ya da yaşamınızda biri yok ise birileri ile tanıştırılabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmeniz bu bir aylık süreçte zor olacaktır ve umduğunuz tüm destekleri de istediğiniz anda bulabileceksiniz.

21 Mart'ta ise 0 derece Terazi burcunda Şironyen bir Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay'da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. Özel hayatınızla ilgili sorumluluk almaya, kontrolü ele geçirmeye, özel hayatınızı belki de düzenleme ve disipline etmek için uygun destekler altında olacaksınız. Fakat ortaklıklar, ilişkiler, anlaşmaları, işleriniz ve evliliği ilgilendiren konularda iletişim sorunları söz konusu olabilir. Partneriniz, ortağınız ve iş birliği yaptığınız kişilerin söylemleri, ifadeleri sizi yaralayabilir, üzebilir bir dil yarasına sebep olabilir.

26 Mart'ta ise Venüs artık Balık burcuna geçiş yapacak ve 21 Nisan'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs özellikle iş ve çalışma ortamınızda daha popüler olmanızı sağlarken bir yandan yaptığınız işlerden daha da keyif almanızı, iş ortamınızda keyifli bir sürecin başladığına işaret etmekte. İş arkadaşlarınızla aranızda önemli yardımlaşmalar gündeme gelirken, bazılarınız yeni proje veya görevlere atanabilirler. Eğer yalnız iseniz iş arkadaşlarınızla veya iş vasıtası ile tanıştığınız kişilerle flörtler edebilirsiniz. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilir, iş birliğine bu süreçte oldukça yatkın olabileceksiniz. Yalnız günlük yapılması gereken rutin işlerden kaçmamalı, tembelliğin rahatlatıcı kollarına kendinizi atmamalısınız. Sağlık konusunda ise ayaklar, yumurtalıklar, cinsel organlar, boğazınızda dikkat etmenizde fayda vardır. Diyete ve spora başlamak için de harika bir dönemdir.

31 Mart'ta ise Mars artık İkizler burcuna geçiş yapıyor ve 16 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu tarihe kadar Mars uzun mesafeli yolculuklara çıkmanız için gerekli motivasyon ve koşulları sağlayacaktır sizlere. (Bu seyahatler yurt dışına da olabilir). Eğitim, hukuk gibi konularda daha çok çaba ve enerji sarf etmeniz gerekebilir, bu konularla ilgili bazı kararsızlıklarla ve stresle mücadele edebilirsiniz.