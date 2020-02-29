Terazi – Mart Aylık Burç Yorumu

Mart ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Mart’ta Venüs, Boğa burcuna geçiş yapacak ve 3 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Maddi anlamda türlü şans ve fırsatlar elde edebilir, kazançlarınızı arttırabilir, borç ihtiyacınız varsa bunu karşılayabilir, ödemelerinizi daha rahat bir şekilde yapabilir, eğer bir partneriniz var ise paranızı daha çok onun için harcayabilir, eşinizin maddi koşullarında güzel gelişmeler meydana gelebilir, ortaklaşa yürüttüğünüz bir takım işleriniz varsa da kazançlarınızda artışlar meydana gelebilir. Eğer partneriniz yoksa, bu dönemde başlayan ilişkilerin cinsel motivasyonu çok güçlü olur ve biraz da sorunlu karakterleri kendinize çekmeniz kuvvetle muhtemeldir ve bunlar maddi olarak güçlü kişilerde olacaktır.

9 Mart’ta ise Başak burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Dolunay 12. evinizde meydana geliyor, yani korkular, arkanızdan dönen işler, hastalıklar, bilinçaltı, psikoloji ile ilgilendiren alanda. Bu hafta özellikle sağlığınıza biraz daha dikkat etmenizde yarar var. Bağırsaklarınız, midenizle ilgili sorunlar çıkabilir, ilaçların yan etkileri daha güçlü bir şekilde görülebilir, zehirlenmeler olabilir, uyku bozuklukları oluşabilir. Bunun yanı sıra sizi ruhsal anlamda rahatsız eden konular gün yüzüne çıkabilir. Bu hafta hayatı kontrol etmek, koşulları istediğiniz gibi yönetmek pek kolay olmayabilir, hayal kırıklıkları oluşabilir. Hayatınızda kontrol edemediğiniz veya öngöremediğiniz durumlar ortaya çıkabilir, özellikle risklerden uzak durmak finansal anlamda risklere girişmek için uygun zamanlar değil. Hisleriniz kuvvetlenebilir, rüyalar ve bilinçaltı konuları ile ilgilenebilirsiniz. Bu dönem bilinçaltınızın derinliklerinde kalan bir takım korkular, endişeler gibi konular için uzman birinden destek almak, terapi almak, ruhunuza iyi gelecek, ruhunuzu yumuşatacak teknikler uygulamak için de muhteşem aslında. Bu dönemde meditasyon yoga ve benzeri spiritüel çalışmalar ve beden egzersizleri ile dengede kalmaya çalışabilirsiniz. Manevi tarafınızı rahatlatacak konularla ilgilenebilirsiniz. İş düzeninizde sizi yoran kafanızı dağıtan bir türlü toparlanamadığınız etkiler altındasınız. Kabul edip akışta kalmayı denemelisiniz. Depresyona eğilim, yalnız kalma isteği, kabuğunuza çekilip yaşama biraz seyirci kalmak isteyebilirsiniz Diğer yandan kendinizi daha yorgun ve motivasyonsuz hissedebilirsinz. Zamanınızdan ve enerjinizden fedakarlık etmenizi gerektirecek durumlar ortaya çıkabilir.

20 Mart’ta ise Güneş, artık Koç burcuna geçiş yaparak bir aylık yeni seyahatine başlayacak. Önümüzdeki bir ay boyunca odaklanacağınız konular ilişkiler, ortaklıklar ve partneriniz olacaktır. Yeni iş ortaklıkları gündeme gelebilir, imzalar atabilir, evlilik teklifi gelebilir, nişan gibi işlere girişebilir, ya da yaşamınızda biri yoksa yeni birileri ile tanıştırılabilirsiniz. Tek başınıza hareket etmeniz bu bir aylık süreçte zor olacaktır, ve umduğunuz tüm destekleri de istediğiniz anda bulabileceksiniz. 22 Mart’ta ise Satürn burç değiştirerek Kova burcuna geçiş yapacak fakat bu burçta çok kısa bir süre kalacak, zira Retro yani geri hareket ederek yeniden Oğlak burcuna geçiş yapacak. Satürn'ün geri hareketi ise 30 Eylül’e kadar sürecek. Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönemde, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır. Yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik, evraksal gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olarak yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise daha önce almayı planladığınız, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir. Yalnız dibe vurmamaya, depresyona girmemeye özen gösterin. O kadar dibe dalabilir, kendi içinize dönebilirsiniz ki size ulaşmak çok zor olabilir.

31 Mart’ta ise Mars Oğlak burcundan çıkıp Kova burcuna geçiş yapacak ve 13 Mayıs’a kadar seyahat edecek. Aşk ve çocuklarınızı ilgilendiren konularda, harekete geçmeye başlayacak, hızlı gelişmeler yaşayabilecek, zaman zaman agresyon yaratacak durumlarla mücadele etmeniz gerekebilecek. Çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde girişimlerde bulunabilirler, yalnız olanlar aşkın daha tutkulu ve cinsellik boyutunun ön planda olacağı bir yönle tanışabilirler. Spor aktivitelerine yönelebilir, hayatın keyifli ve eğlenceli yanları ile daha fazla haşır neşir olabilirsiniz.