Terazi – Mayıs Aylık Burç Yorumu

Mayıs ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

7 Mayıs’ta Akrep burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Kazanımlarınız, gelirleriniz, finansal kaynaklarınız, sahip olduğunuz eşyalar anahtar kelimelerimiz olacak. Gelirlerinizde artış meydana gelebilir, yeni bir kazanç yolu bulabilirsiniz. Size para kazandıracak yeni bir projeye başlayabilir veya yeni bir müşteri kazanabilirsiniz. Bütçenizi yeniden değerlendirmeniz gerekebilir. Bu Dolunay haftası terapi almak, ruhsal sıkıntılarınıza çözüm bulabilecek kişilerle bir araya gelmek içinde uygun. Biraz sağlıkla ilgili harcamalarınız artabilir.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 25 Haziran’a kadar devam edecek. Bu dönem uzakta yer alan, aranızda mesafe olan özel ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir. İletişim sorunları ile uğraşmanız gerekebilir. Satış, pazarlama, reklam gibi uğraşlardan gerekli verimi alamayabilirsiniz bu süreçte. 13 Mayıs’ta da Jüpiter, Oğlak burcunda geri hareketine başlayacak ve 14 Eylül’e kadar bu burçta geri hareket edecek. Eve ait konular, gayrimenkul konuları, ailevi konularda hedeflerinize ulaşmanız gecikebilir. Ev satışınız gecikebilir, almak gibi bir niyetiniz var ise pazarlık yapamayabilirsiniz. Eve ait gelir gider, ekonomi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir. 22 Mayıs’ta ise İkizler burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Hukuksal konular, idealleriniz, yabancılarla ilişkiler, ticaret konuları ön planda. Yönetici pozisyonundaki, isim yapmış, hatırı sayılır kişilerle ilişkilere dikkat, bir süredir değiştirmek istediğiniz hayatınızı değiştirebilmek için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili işler veya kişilerle ilgili önemli gelişmeler gündeme gelebilir.