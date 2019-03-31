Terazi – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

5 Nisan'da 15 derece Koç burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Bir nevi sizin için rekabet haftası olabilir, karşınızdaki kişilerle ilişkilerde gerginlikler, tuhaf anlaşmazlıklar meydana gelebilir. Bunu yanı sıra sürpriz ortaklık, iş teklifleri de gelebilir sizlere. Partnerinizin veya eşinizin kariyer yaşamında beklenmedik, ani, sürpriz değişimler gelişmeler de oluşabilir. Bu hafta özellikle ilişkisi olanlar bir parça dikkat, partneriniz biraz huysuz ve sinirli olabilir, alttan almaya özen göstermenizde yarar var bana göre…

17 Nisan'da ise Merkür Koç burcuna geçiş yapacak ve 7 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler sık sık gündemde olabilecek. Bunun yanı sıra düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde görebilecek, onlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebileceksiniz. Bu süreçte partnerinize sık sık fikirleriniz ve düşünceleriniz için destek vermeniz gerekebilir. Tek handikapı, hızlı ve düşünmeden yapacağınız hareketler ve kararlar partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişi tarafından sert bir şekilde eleştirilmenize neden olabilir. 19 Nisan'da ise Terazi burcunda Dolunay meydana gelecek. Yakın çevre, kardeşler, komşular, yakın akrabalarla ilişkilerde zorlanmalar oluşabilir. Özellikle onların söyleyeceği bir takım şeyler kafanızı karıştırabilir, daha fazla düşünmenize sebep olabilir. Dolunay ile birlikte hayatınızın gidişatınızla ilgili bir takım kararlar verip, kontrolü ele alma zamanı olacaktır. Dolunay zamanı biraz daha müsrif olabilir, önünüze çıkan koşul veya fırsatları aşırı eleştirel yaklaşmaktan dolayı değerlendirmekte zorlanabilirsiniz. Yabancılar, yurt dışı, eğitim, seyahatle ilgili konularda şans sizden yana olurken, olası çıkacağınız seyahatte bavulunuzu, biletinizi kaybetmemeye özen gösterin. Eğer önemli bir yazılı sınav veya yazılı mülakata girecekseniz cevap kağıdınızı üç defa kontrol etmenizde yarar var.

20 Nisan'da ise Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 15 Mayıs'a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkilerde romantizm zamanı başlıyor, tabi bunun yanı sıra minik kaprisler, kıskançlıklar da meydana gelebilir. Ay sonuna kadar yalnız olanlar ciddi ilişkilere başlayabilirler, olası ortaklıklardaki veya ilişkilerindeki sorunların üstesinden rahatça gelebilirler. Bu dönem partner veya ortağınız biraz çocukça biraz bencilce davranabilir, onu biraz idare etmeniz gerekebilir. 20 Nisan'da Güneş artık Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Para ile ilgili konularda sizleri destekleyeceği bir konumda olacak. Çok çalışmadan havadan para geçebilir elinize, krediler araştırabilirsiniz, burslar kazanabilirsiniz. Eşinizin maddi kazançları artabilir, boşanma arefesinde iseniz nafakanızı sorunsuz bir şekilde alırsınız. Maddi anlamda rahat nefes alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz, borç aradığınız anda size destek olacak kişiler yanınızda olacaktır.

30 Nisan'da ise Satürn geri hareketine başlıyor ve 20 Eylül'e kadar devam edecek. Aile içinde geçmişe ait çözülmemiş konuların tekrar gündeme geleceğine işaret eden Satürn 4. evinizden geçmekte. Aile içi ilişkilerin vurgulanacağı bu dönem, ilişkileri yapılandırmak için gerekli sabrı ve zamanı Satürn size sunacaktır. Yalnız gecikmeler ve engellenmeler ile de karşılaşabilirsiniz. Ev almak, ev satmak gibi işlerde özellikle bürokratik, evraksal gecikmeler yaşanabilir. Biraz daha kendinize dönük olabilir, içinizdekini dışarıya tam olarak yansıtmakta zorlanabilirsiniz. Özel hayatınıza çeki düzen vermek, hayatınızın gerçek ihtiyaçlarını saptamak için ideal zamanlar. Bir diğer olası etkisi ise daha önce almayı planladığınız, kaçırdığınız evi yeniden almak için fırsatınız olabilir. Yalnız dibe vurmamaya, depresyona girmemeye özen gösterin. O kadar dibe dalabilir, kendinize dönebilirsiniz ki size ulaşmak çok zor olabilir.