Terazi – Nisan Aylık Burç Yorumu

Nisan ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

4 Nisan itibari ile Venüs, İkizler burcuna geçiş yapacak ve ileri hareketi geri hareketi derken 6 Ağustos’a kadar seyahat edecek. Yaşamınıza şehir içi veya şehir dışı bir çok yolculuğu beraberinde getirecektir, hatta yurt dışı seyahatlerini! Farklı kültürler, farklı kişilerle bir araya gelebileceksiniz. Önemli mevki, statü sahibi kişilerden güzel destekler alabileceksiniz bu süreç içinde. Keza eğitim, yayıncılık, hukuksal alanlarda destekler sizlerle olacak. Kitap yazmaya karar verebilir, yayınevi ile görüşebilirsiniz mesela! Size keyif verecek bir eğitime, seminere, kursa da başlayabilirsiniz

8 Nisan’da ise 18. derece Terazi burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Kişiliğin öne çıkacağı durumlar, sağlığınız, fiziksel görünümünüz, hayatınızda önemli başlangıçlar, girişimler söz konusu olacaktır bu Dolunay zamanında. Bu Dolunay’da hem fiziksel hem de zihinsel olarak oldukça dikkat çekici olacaksınız. Atacağınız adımlar, hayatınızın genelini etkileyecek tarzda olabilir. Yeni başlangıçlarla ilgili fikirlerinizle dikkat çekeceksiniz. 11 Nisan’da ise iletişimi ve ifadeyi sembolize eden Merkür, Koç burcuna geçiş yapacak ve 27 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. İlişkiler, anlaşmalar, sözleşmeler sık sık gündemde olabilecek. Bunun yanı sıra düşmanlarınızı çok daha net bir şekilde görebilecek, onlarla daha etkin bir şekilde mücadele edebileceksiniz. Bu süreçte partnerinize sık sık fikirleriniz ve düşünceleriniz için destek vermeniz gerekebilir. Tek handikapı, hızlı ve düşünmeden yapacağınız hareketler ve kararlar partneriniz veya ilişki içinde olduğunuz kişi tarafından sert bir şekilde eleştirilmenize neden olabilir.

19 Nisan’da Güneş, Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay bu burçta seyahat edecek. Güneş, para ile ilgili konularda sizleri destekleyeceği bir konumda olacak. Çok çalışmadan havadan para geçebilir elinize, krediler araştırabilir, burslar kazanabilirsiniz. Eşinizin maddi kazançları artabilir, boşanma arefesinde iseniz nafakanızı sorunsuz bir şekilde alırsınız. Maddi anlamda rahat nefes alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz, borç aradığınız anda size destek olacak kişiler yanınızda olacaktır. 23 Nisan’da ise Boğa burcunda Uranüs etkili bir Yeni Ay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır. Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında. Bu Yeni Ay zamanı işin içinde hem Uranüs hem de Satürn olduğu için önemli. Evinizi veya arabanızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Evinize, ailenize ilişkin sorumluluklarınız hafta boyunca artabilir. Bu alanlarda düzen getirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Kontrollü değişim dönemi olacak sizler için.

“Lütfen sizin ve başkalarının sağlığı için evlerinizde kalın.”