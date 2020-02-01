Terazi – Şubat Aylık Burç Yorumu

Şubat ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

3 Şubat’ta Merkür Balık burcuna geçiş yapacak. İleri ve geri hareketi derken 11 Nisan’a kadar bu burçta seyahat edecek. Zihniniz daha çok sağlık ve iş konuları üzerine çalışabilecek. Yeni iş üretmek, iş arkadaşlarınıza sürekli tavsiyeler vermek, sağlıkla ilgili konular üzerine araştırmalar yapmak bu dönemin etkileri arasında yer almaktadır. Merkür etkisi ile yeni iş başvuruları da yapmayı düşünebilirsiniz.

8 Şubat’ta ise ilişkileri ve aşkı gösteren Venüs Koç burcuna geçiş yapacak ve 5 Mart’a kadar seyahat edecek. İlişkilerde romantizm zamanı başlıyor, tabi bunun yanı sıra minik kaprisler, kıskançlıklar da meydana gelebilir. Ay sonuna kadar yalnız olanlar ciddi ilişkilere başlayabilirler, olası ortaklıklar veya ilişkilerindeki sorunların üstesinden rahatça gelebilirler. Bu dönem partner veya ortağınız biraz çocukça biraz bencilce davranabilir, onu biraz idare etmeniz gerekebilir. 9 Şubat’ta ise 20. derece Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Hayatınızda öne çıkacak konular dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler olacaktır. Bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpler, STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz. Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Eğlenceli bir davete ya da partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız.

16 Şubat’ta ise Mars, 31 Mart’a kadar Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, yakın çevredeki hareketlilik yerini aile içine bırakıyor. Aile içinde agresyona dikkat etmeli, yer değiştirme taşınma konuları gündeme gelebilir. Özellikle sizi fiziksel anlamda yoracak koşullar olabilir. Fakat sağlamcı, daha organize ve planlı davranışlarınızla üstesinden gelebilirsiniz. Eviniz içinde kesici, delici, yanıcı aletler kullanırken dikkat edin. Evden çıkmadan önce birkaç kez son kontrollerinizi yapmanızda yarar var. Bu dönem ev satın almak gibi bir planınız varsa, harika bir pazarlık yapabilirsiniz, bu konuda gökyüzü sizden yana olacaktır. Yalnız iş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz. 17 Şubatta ise Merkür'ün 3 hafta sürecek olan geri hareketi başlıyor. . 6. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün sizlere bazı uyarıları olacaktır. Öncelikle iş yerinizde ve çalışma ortamınızda bilgisayarlarınızı yedeklemenizi öneririm, bu süreçte iş yerinde kullanılan elektronik cihazlar birden sapıtabilir. İş arkadaşlarınız ile aranızda yanlış iletişimden kaynaklı ciddi sorunlar baş gösterebilir. Bu dönem eski iş başvurularınızı gözden geçirmek, özgeçmişinizi yeniden düzenlemek, elinizdeki işleri tamamlamak için harika bir zamandır. Ama yeni işlere başlamak pek talihli bir şekilde seyretmeyebilir. Sağlıkla ilgili konulara yine bu dönem dikkat etmek yerinde olacaktır. Eski kronik bir takım rahatsızlıklarınız yeniden ortaya çıkabilir. Günlük işlerinizi halletmeye çalışırken trajikomik aksaklıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. 23 Şubat’ta 4. derece Balık burcunda Yeni Ay meydana gelecek. Gizli, saklı bazı bilgiler ve haberler ortaya çıkabilir, iş ve çalışma koşullarınızda bir değişim, gelişmeler meydana gelebilir, daha fazla çalışmanız, yorulmanız anlamına geliyor. Bu yüzden sağlığa dikkat, özellikle ayaklarınıza, ayak bileklerinize, uyluk kısmına. Diyet veya spora başlayabilir, sağlıkla ilgili uzmandan danışmanlık alabilirsiniz.