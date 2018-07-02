Terazi – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

10 Temmuz'da Venüs Başak burcuna geçiş yapacak ve 7 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Daha içinize kapanabilir, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz. İlişkisi olanlar gereksiz kıskançlıklar yüzünden kendilerini hırpalayabilirler, ilişkisi olmayanlar ise platonik aşklara yelken açabilirler.

Sağlığınıza yine ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreçtir bu özellikle bel bölgesi, bağırsaklar, mide bu dönemde hassas olabilir. Gizlilik içinde hareket etmeye özen gösterebilirsiniz. Fakat arkanızdan dönen bir takım oyunlar, dedikodular canınızı sıkabilir. Biliyorum içiniz karardı biraz ama keşke elimde olsa da, şu Venüs'ün yerini hemen değiştirebilsem. Ama senaryo aslında bu kadar kötü değil, mesela bilinçaltı, psikoloji gibi konularda araştırmalar yapabilir, okuyabilirsiniz. Rüyalarınız çok fazla ön plana çıkacaktır. 27 Temmuz'da 4 derece Kova burcunda Ay Tutulması meydana gelecek. Bu tutulma en çok size yarayacak belli ki.

Tutulmanın odaklanacağı konular; aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek. Ama evli iseniz şayet, eşinizde size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer ki hamilelikle ilgili bir beklentiniz var ise, bu tutulma zamanı sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz. Eğer ki işiniz sahne, sanat odaklı bir iş ise ajansta ya da bir başkası sayesinde gelebilecek yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz.