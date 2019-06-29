Terazi – Temmuz Aylık Burç Yorumu

Temmuz ayının aylık burç yorumları... Terazi burcunu bu ay neler bekliyor?

2 Temmuz'da Mars Aslan burcuna geçiş yapacak ve 17 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu sayede sizler çok daha sosyal olup, arkadaşlarınızdan, dostlarınızdan destekler alabileceksiniz. Hayatınızın efor ve mücadele alanı sosyal çevre, arkadaşlıklar, dostluklar alanına kayıyor olacak. Mars sayesinde bu hafta arkadaşlarınızdan sürpriz destekler alabilecek, davetler, organizasyonlar, partiler gündemde olacak. Bazılarınız arkadaşlarınızla beraber minik seyahatlere çıkabilirsiniz.

2 Temmuz'da 10 derece Yengeç burcunda güneş tutulması meydana gelecek. Yengeç burcundaki Güneş Tutulması ile birlikte iş hayatı, iş hayatındaki dengeler, kariyerinize yönelik durumlar, yöneticilerle ilişkiler, toplum önünde olmanızı sağlayacak konular üzerinde etkileyici olacaktır. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Fikirlerinizle, düşüncelerinizle yöneticilerinizin oldukça dikkatini çekebilirsiniz. İş ve kariyerinizle ilgili yeni bir takım başlangıçlar, adımlar gündeme gelebilir. Daha çok toplum önünde olmanız gereken koşullarla karşılaşabilirsiniz. Yalnız dikkatli olun, çok fazla göz önünde olacağınızdan dolayı hem iyi hem de kötü adımlarınız gözden kaçmayacaktır.

3 Temmuz'da Venüs artık Yengeç burcuna geçiş yapacak ve 27 Temmuz'a kadar bu burçta seyahat edecek. Özellikle iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bu tarihe kadar iyi ilişkiler kurabileceğiniz, huzurlu, şanslı gelişmelerin olabileceği bir süreç olacak sizler için. Terfiler, iş değişiklikleri gündeme gelebilir, üstlerinizle, yöneticilerinizle daha kolay anlaşma zemini oluşabilir. Yalnız olanlar iş vasıtası sayesinde tanışacakları kişi ile flört edebilirler. 8 Temmuz'da Merkür Aslan burcunda üç haftalık geri hareketine başlıyor. 11. evinizde geri gidecek olan Merkür'ün etkilerini sosyal ve arkadaşlık ilişkilerinizde, iş hayatından kazandığını gelirlerde, idealleriniz ile ilgili konularda hissetmeye başlayacaksınız. Arkadaşlarınız ile iletişimde zaman zaman aksaklıklar, yanlış anlamalar meydana gelebilir, bilgiler farklı bir şekilde dilden dile dolaşabilir. Yardım edeceğiniz veya yardım alacağınız bir konu ile ilgili gelişmeler sandığınızdan çok daha yavaş gelişebilir, pürüzler oluşabilir. Bu ay maaş bordronuzu da dikkatle incelemenizi öneririm, ödemelerde muhasebesel bir hata ortaya çıkabilir. Arkadaşlarınızın doğum günü için alacağınız hediyede karışıklık çıkabilir. İşte Merkür bu tarz pürüzler çıkarmak için kollarını sıvamak üzere. 23 Temmuz'da Güneş de Aslan burcuna geçiş yapacak ve bir aylık Aslan dönemi başlamış olacak. Güneş'in Aslan burcuna geçişi ile beraber önümüzdeki bir ay boyunca, sosyal çevrenizde ciddi bir hareketlenme, yeni insanlar hayatınıza katılacak, tanışmalar gerçekleşecek, organizasyonlar, davetler, konserler, gündeme sık sık gelecektir. Oldukça hareketli bir ay sizleri bekliyor, dinlenmek pek yok sizlere! Hedeflerinize ulaşmak, isteklerinizi elde edebilmeniz için harika destekler alacaksınız. O la laa! Sizlerin adına şimdiden çok sevindim.

28 Temmuz'da Venüs de Aslan burcuna geçiş yapıyor ve 20 Ağustos'a kadar bu burçta seyahat edecek. Sizleri oldukça sosyal, hareketli, dışa dönük bir süreç içine sokacak. Bu tarihe kadar türlü aktivitelere katılabilir, hatta sizde organize edebilirsiniz. Hayatınıza yeni kişiler katılabilir, arkadaşlarınızla aranızda sevgi ve dostluk bağı daha da güçlenmeye başlayacak. Bu süreç sosyal ve arkadaşlık ilişkilerini tam da sağlamlaştırmak için harika zamanlardır. Venüs keyif, mutluluk, haz ile ilişkilendirilir. Arkadaşlarınızla tiyatro, sinema, moda, sergi gibi aktivitelere katılabilirsiniz. Haydi bir güzel haber daha sizlere! Bu tarihe kadar iş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabileceğiniz güzel gelişmelerle de karşılaşabilirsiniz. Sizleri sosyal ortamınızda daha da popüler bir hale getirebilecektir.