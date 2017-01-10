Terazi – 10 Ocak Salı Günlük Burç Yorumu

10 Ocak Salı gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Hayal gücünün ve yaratıcılığın yüksek olacağı bugün, kariyerinize yön veren ortama kendi öz değerlerinizi katabilir, takdir çekebilir ve destek alabilirsiniz.

Hayatınıza dahil olabilecek birisiyle fikirsel uzlaşmanın ve zekanın yoğun olabileceği bir aşkı deneyimlemeniz mümkündür. Ailenizden gördüğünüz görgü ve öğretime ters, marjinal olabilecek bir ilişkiye veya ortaklığa yönelmeyi tercih edebilirsiniz. Bu konuyla ilgili ağır tartışmalar yaşanmasına sebebiyet vermeden altı gün boyunca ortamdan uzak durmanız gerekebilir.