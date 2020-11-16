Terazi – 16 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

16 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Yay burcundaki seyahati yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilere dikkat çekiyor, kardeşlerinizle ve yakın dostlarınızla ilgili konular ön planda olacaktır.

Yeni eğitimlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Burcunuzda seyahat etmekte olan Venüs ile Oğlak burcunda seyahat eden Jüpiter arasındaki sert etkileşim ev ve aile hayatınızda yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor. Bugünlerde aile ilişkilerinizde dengeyi bulmak kolay olmayabilir. Problemler karşısında yapıcı olmaya çalışmalısınız.