Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
ASTROLOJİ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Terazi – 16 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 16 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu

16 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Kasım 16, 2020
Terazi – 16 Kasım Pazartesi Günlük Burç Yorumu
16 Kasım Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın Yay burcundaki seyahati yakın çevrenizle kurduğunuz ilişkilere dikkat çekiyor, kardeşlerinizle ve yakın dostlarınızla ilgili konular ön planda olacaktır.

Yeni eğitimlere katılmak için bugünü değerlendirebilirsiniz. Burcunuzda seyahat etmekte olan Venüs ile Oğlak burcunda seyahat eden Jüpiter arasındaki sert etkileşim ev ve aile hayatınızda yaşanabilecek anlaşmazlıklara işaret ediyor. Bugünlerde aile ilişkilerinizde dengeyi bulmak kolay olmayabilir. Problemler karşısında yapıcı olmaya çalışmalısınız.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
Yeni Ay, hafta boyunca burçları nasıl etkileyecek?
Akrep burcunda süper Yeni Ay
Jüpiter ve Plüton birlikteliği: Son Buluşma