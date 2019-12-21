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Terazi – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu

21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Aralık 21, 2019
Terazi – 21 Aralık Cumartesi Günlük Burç Yorumu
21 Aralık Cumartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Akşamüstü saatlerine kadar burcunuzda seyahat etmeye devam edecek olan Ay, Güneş ile olumlu bir etkileşim içinde olacak. Gündüz saatlerinde kendinizi daha rahat ifade edebilir, kendinizi geliştirmeye yönelik eğitimlere katılabilirsiniz.

Saat 16:00 itibariyle para evinizde seyahat etmeye başlayacak olan Ay'ın Uranüs ve Venüs ile gerçekleştireceği sert görünüm size keyif verecek alanlara yönelik harcamalarınızda dikkatli olmanız gerektiğini gösteriyor. Bugün kimsenin size kendinizi değersiz hissettirmesine izin vermeyin.

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