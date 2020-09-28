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Terazi – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu

28 Eylül Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Eylül 28, 2020
Terazi – 28 Eylül Pazartesi Günlük Burç Yorumu
28 Eylül Pazartesi gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Ay'ın boşlukta olacağı 10:17 ile 18:33 arasında önemli projelere başlamamanızda fayda var, Ay boşluktayken girişilen işler havada kalabilir.

Sabah saatlerinde hobilerinize, flörtlerinize veya çocuklarınıza vakit ayırmak iyi gelecektir. 18:34 itibariyle Ay, Balık burcunda seyahat etmeye başlıyor ve sorumluluklarınız artıyor. Önümüzdeki birkaç günü hayatınıza düzen getirmek ve doktor kontrolünden geçmek için değerlendirebilirsiniz. Mars ile Venüs arasındaki olumlu etkileşim sosyal ilişkilerinizde destek sunacaktır.

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