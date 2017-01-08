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Terazi – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu

8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?
Ocak 8, 2017
Terazi – 8 Ocak Pazar Günlük Burç Yorumu
8 Ocak Pazar gününün günlük burç yorumları... Terazi burcunu bugün neler bekliyor?

Hayatınızın krizli alanlarının tamirinde önemli ilerlemeler sağlayabileceğiniz bir süreç geçiriyorsunuz. Çevrenizdekilerle olan iletişiminizdeki vefa ve sevgi prensibi sayesinde ortak kazanımlar, maddi yükümlülüklerin karşılanması konularında ilerleme kaydedebilirsiniz.

Üstelik Merkür bugün sosyal ilişkilerinizle ilgili alanda ileri hareketine başlıyor. İletişim alanınızda iletişim gezegeninin harekete geçmesi size olumlu gelişmeler yaşatacaktır. Yarın haftaya bu pozitif bilinçle başlamanın heyecanıyla akşamki Ay boşluğunda akışta kalın.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
O Koç gibi kadınlar olmasaydı…
Seviyorsan git konuş bence
Ağzından çıkana dikkat et!