Terazi – 10 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

10 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars ve Plüton kavga halinde olacaklar. Ailenizle, eşinizin ailesi ile ilgili problemler su yüzüne çıkabilir. Eşiniz ya da partnerinizin iş durumu kırmızı alarm verebilir. Onun işleri çok iyi gitmeyebilir ve bu yüzden ihale size kalabilir, partnerinizle aranızda problemler oluşabilir.

Eğer varsa aklınızda, estetik operasyon yaptırmak için pek de uygun bir zaman dilimi değil. Keza ortaklık kurmak, sözleşme imzalamak için de. Güçlü düşmanlarla uğraşmanız gerekebilir veya insanların çok fazla sizinle uğraştığını düşünebilirsiniz. Var olan ortaklıklarda son sözü söylemeden önce bir düşünün, son söylenmesi gerekeni ilk söylemeyin. Hafta ortası itibari ile Güneş ve Mars’ın olumlu etkileşimi devrede olacak. Mali tablonuzu düzeltmek adına girişimlerde bulunabilir, terfi veya zam konuşması yapabilirsiniz. Hem iş hem de maddi konularda hedeflerinize bu hafta daha kolay ulaşabilir, bu alanlarda olası krizleri iyi yönetebilir veya krizleri kendi yararınıza çevirebilirsiniz.