Terazi – 10 Eylül Haftalık Burç Yorumu

10 Eylül haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Kova burcuna geçiş yapacak ve 16 Kasım’a kadar bu burçta seyahat edecek. Aşk ve çocuklarınızı ilgilendiren konularda, harekete geçmeye başlayacak, hızlı gelişmeler yaşayabilecek, zaman zaman agresyon yaratacak durumlarla mücadele etmeniz gerekebilecek.

Çocuk sahibi olmak isteyenler bu dönemde girişimlerde bulunabilirler, yalnız olanlar aşkın daha tutkulu ve cinsellik boyutunun ön planda olacağı kısmıyla tanışabilirler. Spor aktivitelerine yönelebilir, hayatın keyifli ve eğlenceli yanları ile daha fazla haşır neşir olabilirsiniz. Hafta boyunca Güneş ile Plüton arasında da destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Ev eşrafından, ev arkadaşınızdan, ailenizden bazı fikirsel anlamda destekler alabilirsiniz, geçmişe ait bir takım konular yeniden gün yüzüne gelebilir ve konuşmanız üzerinden geçmeniz gerekebilir. Ya da ailenizden finansal anlamda bir destek alabilir, evinizde bir takım değişiklikler yapmak için belki de kredi, borç para arayışına girebilirsiniz.