Terazi – 10 Şubat Haftalık Burç Yorumu

10 Şubat haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Aslan burcundaki Dolunay’ın etkileri devrede olacak. Hayatınızda öne çıkacak konular, dostlar, arkadaşlıklar, üye olduğunuz gruplar, kulüpler, sosyal ilişkileriniz, iş hayatınızdan kazandığınız gelirler. Bazılarınız arkadaşlar gruplarınızdan özgürleşmek ve bağımsızlaşmak adına ayrılabilir, bazılarınız ise yeni gruplar, kulüpler veya STK'lara üye olabilirsiniz. Hayatınızda sosyal alanda devrimler yaratabilirsiniz, revize edebilirsiniz. Belli ki bir değişikliğe ihtiyacınız var, sürekli gördüğünüz yüzleri görmekten sıkılmış ve yeni dostluklara, arkadaşlıklara yelken açmak isteyebilirsiniz.

Bu hafta kendinize yeni bir akıllı telefon, elektrikli ev aletleri alabilirsiniz. Son teknoloji ürünlerine daha çok ilgili olabilirsiniz. Eğlenceli bir davete, partiye davet edilebilirsiniz. Bu partide çok eğleneceğiniz muhakkak. Şu dönem hayatınızda daha önce yapmadığınız, kişisel anlamda tabularınızı yıkmak isteyeceğiniz bir süreçten geçiyor olacaksınız. 16 Şubat’ta ise Mars, artık Oğlak burcunda seyahat etmeye başlayacak ve bu seyahat 31 Mart’a kadar devam edecek. Mars’ın Oğlak burcuna geçişi ile birlikte, yakın çevredeki hareketlilik yerini aile içine bırakıyor. Aile içinde agresyona dikkat etmeli, yer değiştirme taşınma konuları gündeme gelebilir. Özellikle sizi fiziksel anlamda yoracak koşullar olabilir. Fakat sağlamcı, daha organize ve planlı davranışlarınızla üstesinden gelebilirsiniz. Eviniz içinde kesici, delici, yanıcı aletler kullanırken dikkat edin. Evden çıkmadan önce birkaç kere son kontrollerinizi yapmanızda yarar var. Bu dönem ev satın almak gibi bir planınız varsa, harika bir pazarlık yapabilirsiniz bu konuda gökyüzü sizden yana olacaktır. Yalnız iş hayatında patronlarla çatışmamaya dikkat etmelisiniz.