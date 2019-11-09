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Terazi – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu

11 Kasım haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Kasım 9, 2019
Terazi – 11 Kasım Haftalık Burç Yorumu
11 Kasım haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Boğa burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Özellikle gayrimenkul, emlak, taşınmaz mallarla ilgili önemli, güzel, destekler alabilirsiniz. Alacağınız bu destekleri bir sonraki hafta kullanmanızda yarar var. Yine vergi, borçlar, ödemeler, krediler, banka işlemleri, burslar, miras gibi konularda hızlı gelişmeler yaşanabilir ve bu gelişmeler genel anlamda olumlu nitelikte olacaktır.

Önemli bir krizi aşabilmeniz için rahatlıkla destek alabileceksiniz. Ya da bu hafta uygun koşulları olan, yatırım amaçlı kredileri araştırabilirsiniz. Ama ekonomi malum, kaldırabileceğinizden çok daha büyük finansal riskler almamakta fayda var aslında. Bu Dolunay işin içinde hem Plüton hem de Satürn olduğu için önemli. Evinizi veya arabanızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz. Evinize, ailenize ilişkin sorumluluklarınız hafta boyunca artabilir. Bu alanlarda düzen getirecek yeni kararlar alabilirsiniz. Kontrollü değişim dönemi sizler için. Dolunay’ın tam karşısında yer alan Retro Merkür, kişisel olarak kullandığınız elektronik eşyalarla ilgili sorunlar, eşyaların yerini unutmalar söz konusu olabilir. Kafanız dalgın ve yorgun olabilir hafta boyunca.

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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