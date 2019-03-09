Terazi – 11 Mart Haftalık Burç Yorumu

11 Mart haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Mars ile Satürn arasındaki olumlu kontak ile başlıyoruz. Para anlamında gücünüzü toparlayabileceğiniz, özellikle aradığınız bir borç, ihtiyacınız olan bir kredi gibi finansal anlamda çözmeniz gereken bir sorun var ise bu hafta bunları halledebileceksiniz.

Geleceğe yönelik hedeflerinizi gözden geçirmek, kendinizi sorgulamak, yeni hedefler belirlemek için oldukça uygun bir hafta. Kendinizde harekete geçebilecek gücü rahatlıkla bulabileceksiniz. Evinizde bir şeyleri düzenlemek, değiştirmek, aile içinde bir şeyleri düzene sokmak için de destekleyici etkiler var. Yurt dışı ile ilgili işler, iletişim işleri, yabancılarla yapacağınız her türlü iş hayatınızın stres ve engel yaratan konularına dönüşebilir. Seyahatlerde sorunlar, sürpriz rötarlar meydana gelebilir. Seyahat esnasında kimseyle kavga etmemeye özen gösterin. İllegal her türlü detaydan uzak durun, eğitimle ilgili konularda bazı zorlanmalarla karşılaşabilirsiniz.