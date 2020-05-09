Terazi – 11 Mayıs Haftalık Burç Yorumu

11 Mayıs haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars, Balık burcuna geçiş yapacak ve 28 Haziran’a kadar bu burçta seyahat edecek. Öncelikle sağlığınıza her zamankinden daha fazla dikkat etmelisiniz, özellikle ateşli rahatsızlıklara, ayaklarınıza, bağışıklık sisteminize ve zehirlenmelere. İş ve çalışma koşullarında dağılmamaya, aynı anda birden çok işi yapmamaya özen gösterin. Belirleyeceğiniz hedeflere daha planlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Serbest çalışıyorsanız eğer bu dönemde kendinize yeni bir ofis açabilir ya da iş yerinizi değiştirebilirsiniz. Bu süreçte hızlı ve hedef odaklı bir şekilde hareket eden, hayatınızı kolaylaştıracak bir asistan ve çalışan alabilirsiniz. Aslında bu tarih aralığı en rahat şekilde kilo vereceğiniz alandır, ihtiyacınız var ise eğer diyetisten desteği alabilirsiniz. Veya profesyonel bir spor hocası desteği de alabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla aranızda olası gerginliklere veya müşterilerinizle de olabilir, dikkatli olun. İş yaptığınız kişilerin talepleri sizin için çok gerçekçi olmasa bile, dile getirirken yumuşak olmaya özen gösterin.

12 Mayıs’ta ise Venüs gezegeni İkizler burcunda geri hareketine başlayacak ve 25 Haziran’a kadar bu geri hareket devam edecek. Bu dönem uzakta yer alan, aranızda mesafe olan özel ilişkileri yönetmek çok kolay olmayabilir. İletişim sorunları ile uğraşmanız gerekebilir. Satış, pazarlama, reklam gibi uğraşlardan gerekli verimi alamayabilirsiniz bu süreçte. 13 Mayıs’a ise Jüpiter, Oğlak burcundaki geri hareketine başlayacak ve bu geri hareket 14 Eylül’e kadar sürecek. Eve ait konular, gayrimenkul konuları, ailevi konularda hedeflerinize ulaşmanız gecikebilir. Ev satışınız gecikebilir, almak gibi bir niyetiniz var ise pazarlık yapamayabilirsiniz. Eve ait gelir gider, ekonomi ile ilgili konularda bazı gecikmeler söz konusu olabilir.

Merkür de bu hafta İkizler burcuna geçiş yapacak ve 28 Mayıs’a kadar bu burçta seyahat edecek. İletişim ve bilgi alışverişinin artacağı nokta bu tarihe kadar, yabancılarla ilişkiler, uzak akrabalar, hukuksal konular, tanıtım, inançlar, felsefi konular üzerine olacaktır. Bilgi, mevki, statü sahibi kişilerden fikirsel anlamda rahatlıkla destekler alabileceksiniz. Ve bu hafta karmanın lordu Satürn de geri hareketine başlıyor ve bu geri hareket 30 Eylül’e kadar sürecek. 5. evinizde geri gidecek olan Satürn, size aşk ve çocuklarla ilişkilerimizi yeniden yapılandırma ve gerçekten ihtiyaç duyduğunuz şeyleri belirleme zamanı sağlayacak. Özellikle sizden yaşça büyük kişilere aşık olabilirsiniz. Çocuk sahibi olmayı düşünenler bu konuyu tekrar masaya yatırabilir veya bazı gecikmeler ile karşılaşabilirler. Ayakları yere sağlam basan, daha mantıklı ilişkiler kurma zamanı. Fakat hızlı gelişmelerin olmasını beklememek gerek. Bu dönem risk almak için uygun bir dönem değil, eğer doğduğunuz anda Satürn’ünüz geri gitmiyor ise. Çocukları olanlar ise onların ihtiyaçlarına karşı daha duyarlı olmaları gereken bir dönemdeler. Fakat yeri geldiğinde, “Hayır” demeyi de unutmamanız gerekiyor. Bu özel hayatınızda da geçerli.