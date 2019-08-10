Terazi – 12 Ağustos Haftalık Burç Yorumu

12 Ağustos haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Mars Başak burcuna geçiş yapacak ve 4 Ekim’e kadar da bu burçta seyahat edecek. Aslında bu sizler için pek de iç açıcı bir haber değil. Mars hayatınızın görünmeyen bir kısmında seyahat edecek. Bu dönem yeni girişimler, başlangıçlar için size gerekli desteği vermeyecek olsa da, hedefleriniz için planlar yapmak için idealdir.

Bunun yanı sıra bazılarınız ameliyat olmak, sağlıkla ilgili konularda uzman kişilerden destek almak için kolları sıvayabilirsiniz. Bu dönem fiziksel olarak değil, daha çok ruhsal çalışmalara yönelebilirsiniz mesela. Kontrol dışı şaşırtıcı olaylar gündeme gelebilir. Ve bu hafta Kova burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Aşk, özel hayat, flörtler, çocuklar, hobiler, hayatın zevk ve keyif veren yanları, yaratıcılık gerektiren konular üzerine olacaktır. Ummadığınız birinden bir ilanı aşk durumu olabilir ve bu sizi çok şaşırtabilir. Hayatınızda kimse yok ise gerçekten ayaklarınızı yerden kesecek bir ilişki potansiyeli oldukça yüksek! Ama evli iseniz şayet, eşinizde size beklenmedik bir hoş bir sürpriz yapabilir. Eğer ki hamilelikle ilgili bir beklentiniz var ise, sizi sevindirecek bir gelişme ile karşılaşabilirsiniz. Ya da partnerinizle birlikte yapabileceğiniz bir hobiye yönelebilirsiniz.