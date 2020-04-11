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Terazi – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu

13 Nisan haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Nisan 11, 2020
Terazi – 13 Nisan Haftalık Burç Yorumu
13 Nisan haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Haftaya Güneş ile Plüton arasındaki sert kontakla başlıyoruz. Güneş ile Plüton gerginliği iş, kariyer ve ilişkilerle ilgili konularda duygularımızı kontrol etmemiz gerektiğini ve değişimlere açık olmamız gerektiğini vurgulamakta.

Özellikle iş hayatında güç çekişmeleri içine girebilirsiniz. İş sorumluluklarınızın ve yükünüzün artacağına ama rahatlıkla bunun üstesinden gelebileceğinize işaret etmekte. Bu etkileşim size daha iyi bir mevki veya statü de getirebilir. Sosyal çevrenizdeki insanları değerlendirirken hemen sonuca varmamak yerinde olacaktır. Ve bu hafta Güneş de Boğa burcuna geçiş yapacak ve bir ay boyunca bu burçta seyahat edecek. Para ile ilgili konularda sizleri destekleyeceği bir konumda olacak. Çok çalışmadan havadan para geçebilir elinize, krediler araştırabilirsiniz, burslar kazanabilirsiniz. Eşinizin maddi kazançları artabilir, boşanma arefesinde iseniz nafakanızı sorunsuz bir şekilde alırsınız. Maddi anlamda rahat nefes alabileceğiniz bir sürece giriyorsunuz, borç aradığınız anda size destek olacak kişiler yanınızda olacaktır

Burç Yorumları

Koç
Boğa
İkizler
Yengeç
Aslan
Başak
Terazi
Akrep
Yay
Oğlak
Kova
Balık
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