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Terazi – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
  • @dincerguner

Terazi – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu

13 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?
Ocak 11, 2020
Terazi – 13 Ocak Haftalık Burç Yorumu
13 Ocak haftası burç yorumları... Terazi burcunu bu hafta neler bekliyor?

Bu hafta Venüs Balık burcuna geçiş yapacak ve 7 Şubat’a kadar bu burçta seyahat edecek. Bu dönemde Venüs, özellikle iş ve çalışma ortamınızda daha popüler olmanızı sağlarken bir yandan yaptığınız işlerden daha da keyif almanızı, iş ortamınızda keyifli bir sürecin başladığına işaret etmekte. İş arkadaşlarınızla aranızda önemli yardımlaşmalar gündeme gelirken, bazılarınız yeni proje veya görevlere atanabilirler.

Eğer yalnız iseniz iş arkadaşlarınızla veya iş vasıtası ile tanıştığınız kişilerle flörtler edebilirsiniz. İş ortamınızda uyumu, barış ortamını yaratan siz olabilir, iş birliğine bu süreçte oldukça yatkın olabileceksiniz. Yalnız günlük yapılması gereken rutin işlerden kaçmamalı, tembelliğin rahatlatıcı kollarına kendinizi atmamalısınız. Sağlık konusunda ise, ayaklar, yumurtalıklar, cinsel organlar, boğazınıza dikkat etmenizde fayda vardır. Diyete ve spora başlamak için de harika bir dönemdir. Bu hafta Merkür de Kova burcuna geçiş yapacak ve 11 Şubat’a kadar Kova burcunda seyahat edecek. İletişim konularının yoğunlaşacağı, bilgi alışverişinin hızlanacağı konular aşk, çocuklar, hobiler, hayatın keyifli, eğlenceli yanları, riskli aktiviteler üzerine olacaktır. Evet sizlerin aşk ayı başladı, yalnız olanlar dolu dolu flört edebilecekleri bir aya giriş yapıyorlar, bazılarınız çocuk sahibi olmak adına adımlar atabilir, araştırmalar yapabilirsiniz, doktorunuzla görüşebilirsiniz. Bazılarınız ise hobilerine daha fazla zaman ayırabilecek, yeni ilginç hobiler edinebilecekler. Hayatın eğlenceli yanları hayatınızda daha ön plana çıkmaya başlıyor.

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